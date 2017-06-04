Trabzonspor’da sezon böyle geçti

Spor Toto Süper Lig´de 2016-17 sezonunun sona ermesiyle birlikte oynadığı 34 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 yenilgi alan Trabzonspor, ligi 51 puanla 6´ncı sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig´de 2016-17 sezonunun sona ermesiyle birlikte oynadığı 34 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 yenilgi alan Trabzonspor, ligi 51 puanla 6´ncı sırada tamamladı.

Ligde 39 gol atıp kalesinde 34 gol gören bordo mavili takımda en çok asist yapan isim devre arasında Beşiktaş’tan alınan Olcay, en istikrarlı oyuncu kaleci Onur, en fazla kart gören Uğur ile Okay, en golcü Rodallega ile Uğur oldu.

ONUR 32 MAÇTA OYNADI

Trabzonspor´da 2016-17 sezonunda takımın en istikrarlısı olan kaptan Onur, Süper Lig´de bu sezon 34 maçın 32´sinde forma giydi, 2836 dakika oynadı. Onur’u 28 karşılaşmada 2468 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Uğur Demirok takip etti. Bordo mavililerde orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi 32 lig maçında 2464 dakika, savunma oyuncusu Jan Durica 28 maçta 2347 dakika, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu 29 maçta 2329 dakika, forvet oyuncusu Dame N´Doye 27 maçta 2007 dakika sahada kaldı. Diğer oyuncuların görev aldıkları süreler 2000 dakikanın altında kaldı. Genç oyuncular Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun ve Yunus Emre Çakır ise bu sezon A takımda forma şansı bulamadı.

EN HIRÇINLAR UĞUR İLE OKAY

Ligde bu sezon 9 sarı ve 1 kırmızı kart gören Uğur Demirok ile 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, Trabzonspor´un en hırçın oyuncuları konumunda yer aldı. Bu iki oyuncuyu 7 sarı, 1 kırmızı kart ile Dame N´Doye, 8´er sarı kart ile Matus Bero ve Ogenyi Onazi, 6´şar sarı kart ile Yusuf Yazıcı, Joao Pereira ve Jan Durica takip etti. Diğer oyuncular, sezonu 6 sarı kartın altında tamamladı. Trabzonspor´da ayrıca devre arası takıma katılan Hugo Rodallega ile 2 maçta süre alan Abdülkadir Ömür ise sezonda kart görmedi.

GOLCÜLER RODALLEGA İLE UĞUR

Trabzonspor´da bu sezon en golcü isimler ise devre arası takıma katılan forvet Hugo Rodallega ile savunma oyuncusu Uğur Demirok oldu. Süper Lig´de bordo mavili forma ile çıktığı 15 maçta 6 gol atan Rodallega ve 28 karşılaşmada 6 gol kaydeden Uğur bu alanda zirvede yer aldı. N´Doye 27 maçta 5 gol, Yusuf Yazıcı 18 maçta 4 gol ve Yusuf Erdoğan 24 maçta 4 gol atarak Rodallega ile Uğur´dan sonra takımda en golcü oyuncuların başında yer aldılar.

OLCAY ŞAHAN ASİST KRALI

Bordo mavili takımda en çok gol pası veren oyuncu devre arası takıma katılan Olcay Şahan oldu. Trabzonspor´da çıktığı 17 maçta 7 asist yapan Olcay´ı, 18 karşılaşmada 6 asistle Yusuf Yazıcı ve 27 maçta 5 asist yapan N´Doye takip etti.

YUSUF YAZICI ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor´da 2015-16 sezonunda alt yapıdan A takıma dahil edilen Yusuf Yazıcı, bu sezon ligin 2’nci devresinde düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı. Orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Yusuf, gol ve asistleriyle ön plana çıktı. Bu sezon ilk olarak 16´ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe karşısında forma şansı bulan genç Yusuf, takımının sonraki oynadığı 18 lig maçının 17´sinde görev yaptı, 11´in değişmez isimlerinden oldu. Yusuf Yazıcı, forma giydiği 18 lig maçında 4 gol ve 6 asistle de takıma katkı sağladı.

YENİ TRANSFERLER TAKIMI SIRTLADI

2016-17 sezonuna kötü başlayıp ilk devreyi 18 puanla tamamlayan Trabzonspor´da ikinci yarıda toplanan 33 puanda yeni transferlerin katkısı da fazla oldu. Bordo mavililerde devre arasında Olcay Şahan, Rodallega, Mas, Pereira ve Medjani takıma katıldı, bu oyuncuların tamamı da lig maçlarında süre aldı. Devre arası yapılan transferler arasında Rodallega 6 gol, Olcay 1 gol ve 7 asist, Mas ise 1 gol kaydederek skora katkı sağladı.

MEHMET EKİCİ KRİZİ

Trabzonspor´da sözleşme yenilemesi konusunda anlaşma sağlanamayan Mehmet Ekici, devre arasında krize sebep oldu. Sözleşme yenilemeye sıcak bakmaması ve izinsiz transfer görüşmeleri yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, uzun süre Fenerbahçe ve Beşiktaş’a transferiyle gündeme geldi. Devre arasında transferi gerçekleşmeyen orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalıştı, 31 Mayıs itibariyle de bordo mavili takımdaki sözleşmesinin sona ermesiyle kulüple bağlarını kopardı.

TEKNİK ADAM İSTİKRARI

Bordo mavili takımda 2015-16 sezonunu göz önünde bulundurulduğunda, bu sezon teknik direktör istikrarının da sağlandığı görüldü. 2015-16 sezonunda Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı olmak üzere 3 teknik adamla çalışan bordo mavili takım, 2016-17 sezonuna Ersun Yanal ile başladı ve sezonu tek teknik adamla tamamladı. 2015-16 sezonunda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 18 yenilgi elde ederek ligi 40 puanla 12´nci sırada tamamlayan bordo mavililer, bu sezon ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi aldı, 51 puan ile sezonu 6´ncı sırada tamamladı.

AVNİ AKER´DE BAŞLADI ŞENOL GÜNEŞ’TE BİTİRDİ

Trabzonspor 2016-17 sezonuna Hüseyin Avni Aker Stadı´nda başladı, Şenol Güneş Kompleksi´nde noktaladı. Ligin ilk 16 haftalık bölümündeki iç saha maçlarını Avni Aker Stadı´nda oynayan bordo mavililer, yeni stadının tamamlanmasıyla birlikte ikinci yarıda rakiplerini Şenol Güneş Kompleksi´nde ağırladı. Hüseyin Avni Aker Stadı´nda bu sezon oynadığı 8 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puan toplayan bordo mavililer, yeni stadında ise çıktığı 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi alarak 12 puan elde etti.

TARAFTARLA BARIŞMA

Trabzonspor, Şenol Güneş Kompleksi´ndeki yeni stadına geçmesiyle birlikte taraftar desteğini de arkasına aldı. Ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı´nda oynanan maçlarda taraftar istikrarını yakalayamayan bordo mavililer, yeni stadında maçlarını yaklaşık 20 bin taraftar ortalamasıyla oynadı.

FUTBOLCULAR İZİNE ÇIKTI

Sezonu sahasında oynadığı Bursaspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayla noktalayan Trabzonspor´da futbolcular, izine ayrıldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran´da Trabzon´da toplanacak olan bordo mavililer, 2-17 Temmuz Macaristan/Budapeşte, 19-31 Temmuz tarihleri arasında ise Slovakya/Samorin´de iki aşamalı kamp gerçekleştirmeyi planlıyor.