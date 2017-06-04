Trabzonspor’un gözü genç Altınordu stoperi Seydi Kayasoy’da

Altınordu formasını giyen genç stoper Seydi Kayasoy'un, Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun formasını giyen genç stoper Seydi Kayasoy’un, Trabzonspor’un transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında U21 takımında forma giyerken, ikinci devrede A takımda şans bulmaya başlayan 19 yaşındaki savunmacı için Karadeniz ekibi nabız yokladığı bildirildi. Ligde 8 maçta forma giyen 1.90 metre boyundaki genç stoperin 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın Seydi’nin 1 yıl daha takımda kalıp deneyim kazanmasını istediği belirtildi.

Öte yandan kırmızı-lacivertlilerde iç transfer görüşmeleri yarından itibaren hız kazanacak. Santrfor Hasan Kabze ile yollarını ayıran Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, hafta içinde sözleşmeleri sona eren ön libero Arif, stoperler Sinan ve Yusuf Abdioğlu, orta saha oyuncusu Serkan ve sağ bek Uğur’la masaya oturacak. Dış transferde 3-4 takviye planlayan kurmaylar, mukavelesi biten oyuncularla yeniden anlaşma sağlanamazsa alternatif isimlerle kadroyu güçlendirme yoluna gidecek.