Vodafone Park rakiplere cehennem oldu!

Son hafta maçında Osmanlıspor’u da dize getiren Beşiktaş, bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahadaki 17 maçta 13 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 maçtan berabere ayrılırken 43 puan topladı.

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, ligi de galibiyetle bitirdi. Sahasında Osmanlıspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, Cenk Tosun (2), Dusko Tosic ve Aboubakar'ın golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kartal, sezonu iç sahada en başarılı takım olarak tamamladı.

Vodafone Park’ta oynadığı 17 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu süreçte 13 galibiyet elde etti. 4 maçını da beraberlikle bitiren siyah-beyazlılar, evinde toplam 43 puan toplayıp sezonun en yüksek iç saha puanına ulaştı. Beşiktaş'ı bu istatistikte 41 puanla Başakşehir takip etti.