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BEŞİKTAŞ
03 Haziran 2017 17:05
BEŞİKTAŞ
4 - 0
OSMANLISPOR FK
MAÇ ÖZETİ
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Vodafone Park rakiplere cehennem oldu!

Son hafta maçında Osmanlıspor’u da dize getiren Beşiktaş, bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahadaki 17 maçta 13 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 maçtan berabere ayrılırken 43 puan topladı.
09:224 Haziran 2017
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Vodafone Park rakiplere cehennem oldu!

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, ligi de galibiyetle bitirdi. Sahasında Osmanlıspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, Cenk Tosun (2), Dusko Tosic ve Aboubakar'ın golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kartal, sezonu iç sahada en başarılı takım olarak tamamladı.

Vodafone Park’ta oynadığı 17 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu süreçte 13 galibiyet elde etti. 4 maçını da beraberlikle bitiren siyah-beyazlılar, evinde toplam 43 puan toplayıp sezonun en yüksek iç saha puanına ulaştı. Beşiktaş'ı bu istatistikte 41 puanla Başakşehir takip etti.

Etiketler
beşiktaş Vodafone Park
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