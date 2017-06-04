Yeni Malatyaspor transfer için İstanbul’da

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de kalıcı olmak için hazırlıklar başlarken, Başkan Adil Gevrek ile Sportif Direktörü Ali Ravcı transfer çalışmaları için İstanbul’da bir araya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de kalıcı ve istikrarlı olabilmek için, iyi bir teknik heyet ve doğru isimlerden kurulu bir takım yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, işe ilk olarak teknik heyet seçimi ile başlayacak.

Bu doğrultuda Başkan Gevrek'in İstanbul'daki ofisini karargah merkezi olarak kullanacağı belirtilen yönetimin, talip olunan oyuncular ile görüşme ve imza töreni gibi işleri burada yürüteceği ifade ediliyor.

Başkan Gevrek'in İstanbul'a davet ettiği Sportif Direktör Ali Ravcı'nın geçen sezonki kadrodan, devam edilmesi düşünülen oyuncular ile yeni sözleşme yapılması konusunu da başkana ileteceği öğrenildi. Gevrek ve Ravcı'nın yeni teknik heyetin belirlenmesi noktasında da gündemde olan isimlerle nihai görüşmeyi gerçekleştirmeyi planladığı ifade ediliyor.

Öncelikle listenin başında olan Ertuğrul Sağlam ile Mustafa Reşit Akçay'a son kararlarının sorulacağı, alınacak cevaba göre de teknik heyet konusunun seyrine karar verileceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig kadrosunda Azubuike, Dialiba, Pereira, Eren Tozlu, Rahman Buğra Çağıran, Murat Akça, Murat Yıldırım, Sadık Çiftpınar, Sunday Mba ve Ertaç Özbir'in yer alacağı belirtilmişti.