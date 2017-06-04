Zico’ya Süper Lig’den teklif! İstediği ücret…

Fenerbahçe eski teknik direktörü Arthur Zico Süper Lig'e geri dönüyor. Mesut Bakkal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kayserispor Brezilyalı teknik adam ile anlaşmak istiyor.

Sezona Hakan Kutlu ile başlayan Süper Lig ekibi Kayserispor, Kutlu’nun ardından genç teknik adam Sergen Yalçın ile anlaştı. Yalçın ile inişli-çıkışlı grafik sergileyen Sarı-Kırmızılılar, Sergen Yalçın’ın istifasının ardından deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal’ı takımın başına getirdi.

Gelecek sezon Mesut Bakkal ile yolla devam etmeyecek olan Sarı-Kırmızılı yönetim, Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Arthur Zico’yu gündemine aldı. Yönetimin Zico ile prensipte anlaşmaya vardığı, önümüzdeki günlerde bu transferi sonuçlandıracağı belirtildi.

Brezilya’nın ve dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan, Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi’nde tarihinin en büyük başarısını yaşatan Zico yönetimi de ikiye böldü. Pek çok yönetici Zico’nun doğru bir isim olduğu görüşünde birleşirken bazı yöneticilerin ısrarla bu ismi bekletmek istemesi daha şimdiden kriz yarattı.

1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Bonservisi olan eski bir futbolcu yerine yıllık 1,5 milyon Euro isteyen Zico’nun sadece Kayserispor’u dünyaya duyurmaktan daha fazlasını yapacağını düşünen yöneticiler Brezilya’daki pek çok yeteneği de onun sayesinde kulübe kazandıracaklarını düşünüyor.

1-0 kaybedilen M. Başakşehir maçının ardından adeta veda konuşması gerçekleştiren Mesut Bakkal, “Anlaşmam 6 maçlıktı. Amacımız kümede kaldık ve bunu da başardık. Benim görev sürem bitti. Kimseyle burada görüşmedim. Resmi olarak benim burada görevim bitti. Tatile çıkıyorum. Yönetim zor şartlar altında herhalde onlarında zamana ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

34 haftalık süreçte; 10 galibiyet, 8 beraberlik ile 16 mağlubiyet elde eden Kayserispor sezonu 38 puanla 15. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Şu anda Hindistan Süper Lig ekibi FC Goa’yı çalıştıran Zico, kariyerinde Kashima Antlers, Japonya, Fenerbahçe, Bunyodkor, CSKA Moskova, Olympiakos, Irak, Al Gharafa ve FC Goa takımlarını çalıştırdı.

Ülkemizde 2006/07 ve 2007/08 sezonlarında Fenerbahçe’de görev alan Brezilyalı efsane Zico, 2006/07 sezonunda Sarı-Lacivertli takımı şampiyonluğa taşırken, 2007/08 sezonunda ise; Sarı-Lacivertli takım ile Süper Kupa şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı sergiledi.