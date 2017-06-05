Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
03 Haziran 2017 14:02
KAYSERİSPOR
0 - 1
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adebayor ile Meryem Uzerli takipleşti!

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Meryem Uzerli ile Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sosyal medyada birbirlerini takibe aldı. İkilinin aniden birbirlerini takip etmeye başlaması akıllara "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi.
11:065 Haziran 2017
0
Adebayor ile Meryem Uzerli takipleşti!

Mediol Başakşehir’in dünyaca tanınan golcüsü Emmanuel Adebayor ile güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin birbirlerini kısa süre aralıkla Instagram'da takibe alması dikkatlerden kaçmadı.

Önce Adebayor, Uzerli'yi takibe aldı. Uzerli'nin de takibe takiple karşılık vermesi gecikmedi. Dünyanın sayılı kulüplerinde top koşturan Adebayor, Instagram hesabında sadece 6 kişiyi takip ediyor ve bunlardan birisi Meryem Uzerli…

33 yaşındaki Togolu oyuncu, Başakşehir spor Kulübü'nden yıllık 4 buçuk milyon Euro kazanıyor. İkilinin birbirlerini sosyal medya hesabından takibe alması akıllara “Yeni bir aşk mı doğuyor? sorusunu getirdi.

Etiketler
adebayor Meryem Uzerli
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER