Adebayor ile Meryem Uzerli takipleşti!

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Meryem Uzerli ile Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sosyal medyada birbirlerini takibe aldı. İkilinin aniden birbirlerini takip etmeye başlaması akıllara "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi.

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