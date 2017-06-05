Antalya Stadyumu’nda skandal görüntüler!

TFF 1. Lig Play-Off finalinde insanlık skandalı yaşandı! 2015 yılında Antalya Arena ismiyle açılan ve sonrasında Antalya Stadyumu olan statta engelli taraftarla adeta eziyet çekti! 103 milyon Lira bedelle yapılan statta, final için engelli girişi ve tekerlekli sandalyenin rahatça turnikelere gideceği rampa bulunmaması ortaya çıktı.
Sözcü Haber Whatsapp İhbar hattına atılan görüntülerde, Göztepe-Eskişehirspor maçını izlemek için Antalya şehrine gelen engelli vatandaşlarımız Emre Şenkurt ile Ersin Şenkurt kardeşlerin mağduriyeti gözler önüne serildi.