Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ten Eto’o, transfer ve Emre Mor açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımın Kamerunlu yıldızı Eto'o'nun geleceği hakkında konuşarak, “Eto’o’yu satmayı düşünmüyoruz. Eto’o, ‘Ben bu takımı şampiyon yapmak istiyorum’ diyor" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Türkiye Spor Yazarları (TSYD) Antalya Şubesini ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Öztürk, yönetim olarak 2016-2017 sezonunun ısınma sezonu olduğunu belirterek, değişik bir tecrübe yaşadıklarını kaydetti.

Antalyaspor olarak bu sezon hedef koymaktan çekindiklerini dile getiren Öztürk, “Sezon, kötü bir başlangıç olması ve ardından gelen düzelmeye gitmesiyle hedef Avrupa'ya kadar uzandı. Sezon sonunda Avrupa'ya gidemedik belki ama kenetlenmenin alt yapısını çok iyi kurmuş olduk. Hedefimiz ikinci senede şampiyonluk yarışında olan bir takım oluşturmaktır. Artık kazanan bir takım olmalı ve bunu sürekli hale getirmeliyiz. Küçük hedeflerle tatmin olmak ya da normal bir beraberlikle, bir takıma yenilmedik diye, bazı şeyler daha kötü olabilirdi diye sevinmek yerine gerçek hedefleri yüksek tutma taraftarıyım. Bunun ardından başarı gelecektir” diye konuştu.

Transfer çalışmalarından da bahseden Öztürk, “Önemli oyuncular getirmeyi planlıyoruz. Kurumsal anlamda alt yapı ve şirketleşme adına Antalyaspor'u daha iyi yere getirmek istiyoruz. Dün zarar gören stadımıza yatırım yapmak istiyoruz. Antalya'yı tamamen bir spor kenti olarak Türkiye'de pekiştirmek istiyoruz. Sportif başarı geldikçe takım iyi yönetilirse seyirci sayısı artacaktır. Önce şehir takımı olarak Antalyaspor'u güçlendirmek, ardından bölge, ardından ülke ve dünya genelinde takımı güçlendirmek istiyoruz. Her açıdan geçtiğimiz sezonu değerlendireceğiz, üstüne koyarak hedeflerimizi belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“NOKTA ATIŞLARIMIZ OLACAKTIR”

Antalyaspor'un kaliteli bir iskeleti olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, “En azından ilk 11 de oynayabilecek 3-4 oyuncuyu almayı planlıyoruz. Nokta atışı hamlelerimiz olacaktır, bunu da ofansif bölgelerde düşünüyoruz. Kanat, 10 numara oyun kurucu, forvete destek olabilir. Kaleci düşüncemiz var. Sağ ve sol bek alternatiflerine de bakıyoruz. Yıldız formatında oyuncular olacak. Hocamızla düşünce tarzımız uygundur. Genç oyuncuları görme projemiz var ama başarı için hoca tecrübeli oyuncuları seçti. Karar verici merci yönetim kuruludur. Hoca performansına bakar. Yönetim, performans, fiyat, takıma verecekleri, pazarlanabilirliği önemlidir. Teknik heyetin istemediği bir oyuncuyu transfer etmeyiz. Burada ince bir çalışma ahengimiz var. Hocamızla bugün yine transfer konusunda bir görüşme yapacağız” ifadelerini kullandı.Öztürk, ayrıca Serdar Özkan ve Makoun'un takımdan ayrıldığını belirtti.

Emre Mor'un transferiyle ilgili bir soruya Öztürk, şöyle cevap verdi:

“Kişi olarak hiçbir şey söylemeyeceğiz. Süreç olarak oyuncunun erken kampa girmesini tercih ederiz. Takımın kimyasının erken oluşmasına önem veriyoruz. 5 milyon Euro olan futbolcu bir ay sonra 2 milyon Euro olabiliyor. Tek tek oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Çok kariyerli oyuncular da var, kariyerli değil ama beklentimiz yüksek olan oyuncular da var.”

Öztürk, geçen sezon istediklerinin çok azını yapabildiklerinin altını çizerek, “Kapasitemizin yüzde 30'unu ancak yaptık, ilk baştaki krizlerden dolayı. Buna rağmen böyle bir başarı geldi. Kendimizi göstereceğimiz sezon bu sezon olacaktır” dedi.

DROLE TRANSFERİ

Drole'ün transferini de değerlendiren Öztürk, “Potansiyeline inandığımız bir oyuncu ama yeterince şans bulamadı. Tekrar devam etme yada bonservisini alıp kiralama olabilir, bunu da değerlendiriyoruz. Alınırsa 1.7 milyon Euro. Ama ileri dönemde planlamada bonservisi düşürüp bir birliktelik olabilir” ifadelerine yer verdi.

“ETO’O’YU SATMAYACAĞIZ”

Gelecek sezon planlamalarının içinde Eto'o'nun olacağını kaydeden Öztürk, “Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz. Reaksiyonu var. Eto'o, ‘Ben bu takımı şampiyon yapmak istiyorum' diyor. Eto'o 39 yaşına kadar futbol oynamak istiyor. Sözleşmesi devam ediyor, doğru şartlar olursa devam edebiliriz. Eto'o futbol oynadığı sürece anlaşabiliriz. Eto'o'nun kimyası Antalyaspor'la oturdu” şeklinde konuştu.

“5 BİNİN ÜZERİNDE KOLTUK KIRIK”

Antalya Stadı’nda dün oynanan PTT 1. Lig Play-off final maçında kırılan koltuk ve çimlerin durumu ile ilgili de açıklama yapan Başkan Öztürk, şunları söyledi:

“Milli sermaye devlet parasıyla yapılıyor. Önemli bir maç var. Burada olan sonuç. Bu takımlarla ilgili bir şey değil. İnsanımızın futbolu seyretmeyi öğrenebilmesi lazım. Başka statlarda gerçek karnaval havası oluyor. Çok büyük zarar var. İsraf bu, yazık. Gerek yok. Çimde ciddi şekilde zarar var, tartan pistte dahil. Koltuklarda sayım devam ediyor, 5 bin rakamlarının üstündeydi kırık sayıları. Kulübe çökmüş durumda. Tuvaletlerde ciddi zarar var. TFF'nin yapacağı en büyük işlerden biri budur, mali açından gelir getirici etkenleri arttırmak başka, şuandaki kafa yapısını değiştirmek daha önemlidir. İki ateşli taraftar. Ciddi şekilde güvenlik ihmal konusu. Burada ihmalin payı vardır.”

Öztürk, stadyumun ismine sponsorluk alınmasının önemli bir gelir kaynağı olduğu ve Antalyaspor'un da bu gelire ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

KAMP SÜRECİ

Öztürk, bir sene içinde Antalyaspor'un Türkiye'de en iyi yönetilen kulüpler arasına girdiğini söyledi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde iki kademeli bir kamp programı düşündüklerini ifade eden Öztürk, bu kampların Avusturya, Slovenya ve Almanya’da olabileceğini dile getirdi.

Başkan Öztürk, başarılı futbolcuları Sakıb içinde kendilerine resmi bir teklifin gelmediğini sözlerin ekledi.

TSYD Antalya Şubesi Başkanı Emin Demir ise Antalyaspor'un bu sezon tarihi bir puan aldığını belirterek, yeni sezonda şampiyonluğa oynayan bir takım istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Öztürk, Demir'e seramikten Antalyaspor tabağı ve tüm futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti. Ali Şafak Öztürk’e, Asbaşkan Bora Terzioğlu da eşlik etti.