Arda Turan’ın menajerinden net açıklama

Menajer Ahmet Bulut adı sürekli transfer haberlerine karşılan futbolcusu Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılmayacağını açıkladı.

Barcelona’da mutsuz olduğu iddia edilen ve başta Arsenal olmak üzere birçok takımla adı anılan Arda Turan için açıklama geldi.

Arda’nın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun 30 Haziran 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olduğunu belirterek, “Hiçbir yere gitmiyor. Barcelona yönetimi de kendisinden memnun. Hiçbir takımla görüşmemiz olmadı. Haberler kendisini rahatsız ediyor. Hatta Barcelona yönetimi de çıkan haberlerden rahatsız. Sezonun ikinci yarısından bu yana bizi her yere gönderdiler. 2020 yılına kadar Barcelona’dayız” dedi.