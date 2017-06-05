Aykut Kocaman ile yeni sayfa açılıyor

İrfan Yirmibeş / SÖZCÜ – Fenerbahçe’de ikinci Aykut Kocaman dönemi başlıyor. Tecrübeli hoca ile ilgili açıklamanın bugün veya yarın yapılması bekleniyor. 3 yıllık kontrata imza atacak Kocaman, sezon başı 2 milyon Euro kazanacak. Sözleşmesinde tazminat maddesi yer almayan başarılı hoca, lig şampiyonluğunda 500 bin Euro prim alacak. Kocaman'ın yardımcıları da belli oldu: Fahrudin Omerovic, Turgay Altay, Arda Keskin, Alper Aşçı, Murat Öztürk, Fatih Yıldız ve Melikşah Sezgin.
ÜÇ SEZONDA 1 LİG, 2 KUPA ŞAMPİYONLUĞU
Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımda 3 sezonda 3 kupa kazandı. Teknik direktörlük görevine getirildiği 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli hoca ile Kanarya 2011-2012 sezonunda 29 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 2012-2013 sezonunda da kupada şampiyon olan sarı-lacivertliler, Kocaman yönetimindeki 3 sezonluk dönemde ligde iki ikincilik yaşadı, UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynadı. Kocaman bir sezonda 18 Avrupa maçıyla tarihe de geçti.
AYKUT KOCAMAN İLK DÖNEMİNDE NE YAPTI?
– Fenerbahçe'nin en uzun süre iç sahada kaybetmeme rekoru: 47 maç.
– Fenerbahçe'nin en uzun süre deplasmanda maç kazanma rekoru: 12 maç.
– Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı.
– Lig tarihinin en başarılı ikinci yarısı: 17 maçta 16 galibiyet.
– Fenerbahçe tarihinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk kazanan tek isim