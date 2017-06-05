Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Güneş’li günler devam edecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın şampiyonluk ziyaretleri başladı. Bursa Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği iftar programına katılan Orman, "Şimdi de son 2 senedir güneşli günler yaşıyoruz. İnşallah bu güneşli günler devam edecek" diye konuştu.

Üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın dernek ziyaretleri başladı. Bursa Beşiktaşlılar Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına davetli olarak katılan Orman yemeğin ardından bir konuşma yaptı. “5 sene evvel başladık bu yolculuğa” diye sözlerine başlayan Orman “Zor bir yolculuktu. Bütün dernekteki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize inandınız. İlk söylediğimde insanlara inandırıcı gelmiyordu. Her şeyden evvel biz Beşiktaş’a inandık. Ben Beşiktaş’ın içinde doğdum. Bu geldiğimiz noktayı 5 sene evvel tarif etseydim hayalci olarak görürlerdi. Ama hep beraber bu günlere yaşadık” dedi.

İlk önce ‘Feda’ ile başladıklarını belirten Fikret Orman “O süreci esasında hızlı geçtik. Sonra stadyumumuzun inşaatı başladı. O da yapılacak, yapılmayacak derken ‘Gururlan’ dönemi yaşamaya başladık. Artık hepimizin gururlandığı bir kulübümüz var. Şimdi de son 2 senedir güneşli günler yaşıyoruz. İnşallah bu güneşli günler devam edecek. Burası namuslu insanların önemli bir camiadır. Biz de gelirken ilk günden söyledik yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz diye. İnşallah bu yapılanlar sizler tarafından takdir edilir, ediliyor da. İyi şeyler yapmaya gayret ettik.” dedi.

Fikret Orman’ın konuşmalarının ardından Bursa Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cengiz Ulus, Orman’a kılıç-kalkan hediye etti. Kılıç-kalkanı eline alan Orman, “İhtiyaç vardı transfer döneminde. Bonservis isteyenleri keseceğiz” diyerek yaptığı espri salonda gülüşmelere neden oldu.

Daha sonra programa katılanlar Başkan Orman ile fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.