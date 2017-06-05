Beşiktaş’a Aboubakar’dan kötü haber

Beşiktaş, renklerine katmak istediği Aboubakar transferi için Porto ile anlaşamadı. Kamerunlu futbolcu da Premier Lig'de forma giymek istiyor.

Süper Lig’de üst üste 2 kez şampiyon olan Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda forvette istenilen gelişmeler olmadı. Aboubakar’ı bir sene daha kiralamak isteyen Beşiktaş’a Porto kulübünden olumsuz yanıt geldi.

NTVSPOR’un haberine göre Beşiktaş, Aboubakar için anlaşma sağlayamadı. Aboubakar da Premier Lig’e gitmek istiyor. Kamerunlu futbolcu büyük ihtimalle Beşiktaş’ta olmayacak.

Öte yandan Beşiktaş, Demba Ba için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Çin kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Senegalli yıldızın Çin’e dönme ihtimali belirdi!