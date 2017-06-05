Beşiktaş’ın şampiyonluğu New York’ta kutlandı

ABD'de yaşayan Beşiktaş taraftarlarını çatısı altında toplayan Beşiktaş USA, takımlarının şampiyonluğunu New York'ta kutladı.

Brooklyn’de buluşan Beşiktaş USA üyeleri, davul zurna eşliğinde halay çekip, takımlarını ve yöneticilerini öven sloganlar attı. Daha sonra Brooklyn ve Manhattan’ı birbirine bağlayan Brooklyn Köprüsü’nü, ellerinde Beşiktaş ve Türk bayrakları ile marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyerek geçen Beşiktaşlılar, köprüde siyah beyazlı bayrağı dalgalandırdı. Kutlamalara, ailelerinin yanlarında getirdikleri çocuklar da katıldı.

DHA’ya konuşan Beşiktaş USA Başkanı Ferruh Zor, iki yıl arka arkaya gelen şampiyonluğun kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, “Şampiyonluğumuzu sadece Türkiye’de değil, yeni kıtada da kutlamak istedik. Bunun için ABD’nin en ünlü, en görkemli, turistik olarak en güzel yerlerinden biri olan Brooklyn Köprüsü’nde şampiyonluk yürüyüşü düzenliyoruz” diye konuştu.

Havanın yağmurlu olmasına karşın şampiyonluk kutlamasından vazgeçmediklerini ifade eden Zor, ‘Bizim için fark etmez, biz bu yollarda, yağmurlu havalarda birlikte yürüdük. Türkiye’de donanma ile birlikte gerçekleştirilen muhteşem şampiyonluk gösterisinin bir benzerini olabildiğince, layığıyla ABD’de de Amerikalı Kara Kartallarla birlikte kutladık. Ne mutlu bize” dedi.

Ferruh Zor, kutlamaların yıl içinde düzenlenecek değişik etkinliklerle süreceğini söyledi.