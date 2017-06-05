Eden Hazard’dan kötü haber

Ülkesinin milli takım kampında sakatlanan Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Belçika Milli Takımı’nın pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Eden Hazard’a kötü haber geldi. Yapılan tetkikler sonucunda yıldız oyuncunun sağ ayak bileğinde kırık tespit edilirken Hazard’ın yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Belçikalı, bugün ülkesinin Çek Cumhuriyeti’ni konuk edeceği hazırlık maçını ve 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 9 Haziran’da deplasmanda oynanacak Estonya müsabakasını kaçıracağı gibi Chelsea’nin sezon başı kampını da sakat geçirecek.

Kaydettiği 17 gol ve 7 asistle Chelsea kariyerinin en üretken sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız futbolcunun adı başarılı sezonun ardından Real Madrid ile anılmaktaydı. Sezon başı hazırlıklarını büyük ölçüde kaçıracak olan Hazard’ın geri dönüşünün nasıl olacağı şimdiden merak konusu.