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03 Haziran 2017 17:05
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Erkan Petekkaya Beşiktaş reklamı için keseyi açtı

Beşiktaşlı ünlü isimler siyah beyazlı takımın şampiyonluğunu coşkuyla kutluyor. Siyah beyazlı takıma tutkuyla bağlı olduğu bilinen Erkan Petekkaya, İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde dev bir pano kiraladı ve takımına Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi. Petekkaya'nın kiralama için 200 bin TL ödediği öğrenildi
18:135 Haziran 2017
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Erkan Petekkaya Beşiktaş reklamı için keseyi açtı

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen oyuncu Erkan Petekkaya, takımının şampiyonluğunu İstanbul'un en işlek yerinde dev bir reklam panosuna mesaj yazdırarak kutladı.

Emre ÇEVİK / MAGAZİN

İş dünyasının merkez noktalarından sayılan Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'ın yanında dev bir pano kiralayan sanatçı, “Şampiyon Beşiktaşımıza Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim” yazdırdı.

Tatil amacıyla Hindistan'da bulunan sanatçının yardımcılarına talimat vererek panoyu hazırlattığı öğrenildi. Sanatçının reklam verdiği dev alanın aylık kirasının 200 bin TL civarında olduğu öğrenildi.

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beşiktaş Erkan Petekkaya reklam
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