Fenerbahçe’de ayrılık! Veda bile etmedi…

Fenerbahçe'nin devre arasında Shakhtar Donetsk takımından kiraladığı Oleksandr Karavaev, cekedini alıp ülkesinin yolunu tuttu.

Oleksandr Karavaev, resmen Fenerbahçe’den ayrıldı. Fenerbahçe’nin devre arasında Shakthar Donetsk’ten kiraladığı Ukraynalı futbolcu, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada ”Fenerbahçe ile kontratım sona erdi ve ayrıldım. Ancak bugüne kadar kimse bana bir şey demedi” şeklinde konuştu.

Takımdan ayrılacağı hakkında kimsenin bir bilgisi olmadığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu kontratının bitmesiyle ülkesine döndüğünü belirtti.