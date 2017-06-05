Final maçının Antalya’ya faturası ağır oldu

Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig play-off final maçının Antalya Stadyumu'na faturası ağır oldu. Atılan meşale ve patlayıcı maddeler nedeniyle çim saha ve tartan pist zarar görürken, 5 binin üzerinde koltuk kırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eskişehirspor ile Göztepe’nin mücadele ettiği TFF 1. Lig Play-Off final maçı, Antalya Stadyumu’nda oynandı. Göztepe, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonunda 4-3 kazanarak Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Karşılaşmaya ise futboldan daha çok yaşanan olaylar damga vurdu. Çirkin görüntülerin ardından Antalya Valiliği soruşturma başlattı. Vali Münir Karaloğlu, Göztepe-Eskişehirspor karşılamasında Antalya Stadyumu’na sokulan maytap, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler ve olaylarla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Müfettiş görevlendirildi

Antalya Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanı da olan Vali Yardımcısı Salih Gürkan ise soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan müfettişler görevlendirildiğini belirtti. Gürkan, başta Emniyet Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların ilgili personelinin soruşturmaya dahil edildiğini kaydetti.

Başkan Öztürk: İçim cız ediyor

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Göztepe ve Eskişehirspor arasında oynanan maçta taraftarın stada ciddi zarar verdiğini söyledi. Başkan Öztürk, “Devlet parasıyla yapılıyor bu stat. Stadı toparlamak için harcanacak para federasyondan çıkacak ama olay bu değil. İnsanımızın biraz daha futbol seyretmeyi öğrenebilmesi lazım. Hala 20-30 yıl önceki agresif tavır sergileme, meşale yakmayla övünülüyor. Başka statlarda karnaval havası oluyor. İçim cız ediyor. Zeminde, çimde, tartanda ciddi zarar var. Koltuklarda sayım devam ediyor. 5 binin üzerindeydi kırık koltuk var. Yedek kulübe çökmüş durumda. Tuvaletlerde ciddi zarar var” diye konuştu.

‘Emniyetin ihmali’

Maçta her iki takımın da ateşli taraftar yapısının bilindiğine dikkati çeken Öztürk, yaşananlarda emniyet güçlerinin ihmali olduğunu söyledi. Öztürk, “Kesinlikle ciddi ihmal var. Bu zararın bu kadar yüklü olmasında da ihmalin payı var” dedi.

İl Müdürü: Emniyetle ilgili bir durum

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise sahaya sokulan yabancı maddelerle ilgili açıklama yetkisi olmadığını söyledi. Hacıcaferoğlu, “Bu konu tamamen emniyetle ilgili bir durum. Stadyumda aşırı, kayda değer bir tahribat yok” dedi. Hacıcaferoğlu, Antalya olarak konuk takımlara en iyi misafirperverliği gösterdiklerini sözlerine ekledi.