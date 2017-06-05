Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers: 132-113

Stephen Curry ve Kevin Durant önderliğindeki Golden State Warriors, NBA final serisi ikinci maçında konuğu Cleveland Cavaliers'ı 132-113 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

NBA’de final serisi tüm hızıyla devam ediyor. Serinin ilk maçını sahasında 113-91 kazanan Golden State Warriors, ikinci maçta da evinde LeBron James ve arkadaşlarının bileğini bükmeyi başardı. ORACLE Arena’dan 132-113’lük skorla galip ayrılan ev sahibi, final serisinde durumu 2-0’a getirdi.

Yedi maçlık seride saha avantajını elinde bulunduran Warriors’ta ilk maçın 38 sayıyla en skorer ismi olmayı başaran Kevin Durant, aynı tarifeyi uyguladı. 33 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle ‘double-double’ yapan Durant, maçın en skoreriydi. Warriors’ın diğer süperstarı Stephen Curry ise 32 sayı, 10 ribaund ve 11 asistle inanılmaz bir performansla ‘triple-double’a imza attı.

Maçın ardından basın toplantısında kouşan Draymond Green, Curry-Durant ikilisinin performansına, “İkisi için kişisel bir mesele gibi gözüküyor. Ve olaya tamamen kitlenmiş dünyanın en iyi iki oyuncusundan bahsediyoruz. Bu yüzden seride 2-0 öndeyiz” ifadeleriyle değindi.

Curry-Durant ikilisinin performansına karşı LeBron James ve arkadaşlarının 113 sayısı yeterli olmadı. James, 29 sayı, 14 asist ve 11 ribaund ile ‘triple-double’a imza atarken, NBA finallerinde 8. ‘triple-double’ını yaparak bu alanda zirvede yer alan Magic Johnson’ı yakaladı. Maç ayrıca aynı maçta birden fazla oyuncunun triple-double kaydettiği ilk final müsabakası oldu.

Üçüncü ve dördüncü maç için Cleveland’a taşınacak olan serinin üçüncü maçı 8 Haziran gecesi oynanacak. Bu sezon play-off’ta 14-0’a ulaşan Golden State Warriors, Cleveland’daki iki maçı da kazanırsa hem şampiyonluğa ulaşacak hem de play-off’ta bütün maçlarını kazanan ilk takım olacak.