Göztepe için sabaha kadar ayakta

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım olan Göztepe'nin taraftarları İzmir'de geç saatlere kadar kutlama yaptı.

Antalya’da Eskişehirspor ile Spor Toto Süper Lig’e çıkış maçında karşılaşan Göztepe, kıran kırana verdiği mücadele sonucunda penaltılarla kazandı ve Süper Lig biletini kaptı.

İzmir’in birçok noktasında kurulan dev ekranlarda Göztepe’ye destek veren İzmirli futbolseverler, takımlarının galibiyetini büyük bir coşkuyla kutladı. Göztepe’nin 14 yıllık hasretinin son bulmasının sevincini yaşayan taraftarlar, otomobilleri ile konvoy yaparak kentin cadde ve sokaklarında şampiyonluk turu attı. Maçın pazarı pazartesiye bağlayan gece sonuçlanmış olmasına aldırmayan ve sabahın ilk saatlerine kadar uyumayan taraftarlar, müzik eşliğinde dans ederek galibiyetin tadını çıkardı.

Ayrıca Göztepe’nin marşlarını da seslendiren taraftarlar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Coşku dolu saatler geçiren İzmirliler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.