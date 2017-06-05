Göztepe – Eskişehir maçından cephanelik çıktı!

Eskişehir ve Göztepe taraftarlarından çıkan yanıcı ve yakıcı maddeler pes dedirtti. Toplanan maddeler masalara sığmadı.

Antalya Emniyeti bugün taraftar üzerinde yakalanan ve stadyuma girmesi yasak olan maddeleri sergiledi. Taraftarlar üzerinden çıkan meşale, torpil, çeşitli boylarda tahta ve demir sopalar, sis bombası, mini havai fişek, pil, bıçaklar, sprey boya deodorant kutuları yaklaşık 10 metre uzunluğundaki masada gazetecilere getirildi. Bazı meşalelerin kutular içinde olduğu görülürken, taraftarların sopaların saplarına ise elleri acımasın diye bant sardıkları gözlendi. 530 meşale, 22 torpil, 2 sis bombası, 56 adet ezici nitelikte ahşap ve plastik sopa, 5 adet kesici alet ele geçirildi. Yüzlerce meşale ve torpil sergilemenin ardından imha edildi.

66 noktada üç aşamalı arama sistemi

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 66 noktada alınan 3 arama noktalı önlemlere rağmen stadyum içine yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasına aracı olan kişi yada kişilere idari ve adli soruşturma açıldığını kaydetti.

Uzunkaya, Eskişehirspor ile İzmir’in Göztepe futbol takımları arasında Antalya Stadın'da oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili Emniyet Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, taraftarlar üzerinden çıkan meşale, torpil, çeşitli boylarda tahta ve demir sopalar, sis bombası, mini havai fişek,pil,bıçaklar,sprey boya deodorant kutuları yaklaşık 10 metre uzunluğundaki masada sergilendi. Bazı meşalelerin kutular içinde olduğu görülürken, taraftarların sopaların saplarına ise elleri acımasın diye bant sardıkları gözlendi. 530 meşale, 22 torpil, 2 sis bombası, 56 adet ezici nitelikte ahşap ve plastik sopa, 5 adet kesici alet ele geçirildi. Yüzlerce meşale ve torpil sergilemenin ardından imha edildi.

Toplantıda konuşan Uzunkaya, güvenlik riski yüksek olan bir maçta, maçın öncesi, maç esnası ve sonrası olmak üzere güvenlik önlemlerini planladıklarını kaydetti.

Bu çerçevede 2 bini emniyet, 800'ü özel güvenlik olmak üzere 2 bin 800 personelle maç günü saat 07.00'dan itibaren taraftarların geliş güzergahı ve stadyum çevresinde güvenlik önlemi aldıklarını açıklayan Uzunkaya, “Taraftarların geliş güzergahları Isparta ve Burdur üzerinden verildi. İki taraftar grubunun karşı karşıya gelmesini istemedik. Bu da taraftar gruplarına duyuruldu. Maç günü saat 16.00'dan dan önce taraftarların şehre gelmemesi yönünde tebligat vardı. Cumartesi geceye bağlayan gece özel araç ve 150'nin üzerinde otobüslerle yaklaşık 30 bine yakın taraftar stada geldi. Bu otobüsler en ince ayrıntısına kadar yanıcı suç ve suç eşyalarından arındırıldı. Polis eskortu eşliğinde otobüsler stadyuma ulaştırıldı. Kontrollü şekilde üç arama süzgecinden geçirilerek stada girmeleri sağlandı” dedi.

“Soruşturma başlatıldı”

Sergilenen malzemelerin otobüsten ve bir çoğunun taraftarların üzerinden çıktığını dile getiren Uzunkaya, “Bu malzemelerin aranması maç öncesi 3 aşamalı yapılmasına rağmen, stat içinde en az bu kadar belki daha fazla yanıcı patlayıcı madde bir şekilde sokuldu. Bu maddeler maç esnasında şehir plakaları, devre arası, gollere endeksli olarak atıldı ve maçın durmasına ve çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Bunların güvenlik kontrol anlamında bunca ince aramalara rağmen bir şekilde stada sokulduğu taraftarla buluşturulduğu anlaşılıyor. Net olarak ortada, bu malzemeler seyircilerden alındı. Bir başka tabloda 80 milyon gördü, benzeri materyal tribünlerde de kullanıldı. 66 noktada taraftarları iç çamaşırına kadar yapılan aramaya rağmen bu malzemeler nasıl içeriye girdi. Bugün bir soruşturma başlattık. Hem mülkiye müfettişi istemek suretiyle, varsa emniyet zaafını tespit etmek, stat çalışanları ve özel güvenlik görevlileriyle ilgili iltimasa varsa sorumlular hakkında hem adli he idari işlem yapmak için soruşturma başlatıldı” diye konuştu.

“3 kişi hafif yaralandı”

Uzunkaya, maçtan saatler öncesinde stadyumun dedektör köpek ve güvenlik kameraları eşliğinde geniş şekilde arandığını aktararak, “Buna rağmen bu olumsuzlukların olması emniyet teşkilatı olarak, spor camiasında da görüldüğü gibi bizleri de üzdü. Kimseye müsama göstermeden gereğini yapacağız. Emniyet kamera kayıtları ve diğer kayıtlar üzerinden işlemler yürütülecek. 30 bin seyircinin ne geliş nede gidişleri esnasında başka bir olumsuzluk olmadı. Bir polis ve iki vatandaşımız atılan meşalelerden hafif şekilde yaralandı. Statta da birkaç koltuk ve yedek kulübesinin çökmesi dışında önemli bir zayiat yok” dedi.

Savcılık açıklaması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapıla açıklamada ise yanıcı ve yakıcı madde taşıyan iki taraftar, yasak alanlara girme suçundan 5 şüpheli, spor alanı dışında yaralama suçundan 1 şüpheliye spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin kararının uygulandığı bildirildi.

Savcılık ayrıca, müsabaka ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerine aykırı hareket eden, görevini gere gibi yerine getirmekte ihmal gösteren, kamu görevlileri hakkında da adli soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda diğer şüphelilerin tespiti amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden kamera kayıtları ve ile bilgi ve belge istenildiği duyuruldu.