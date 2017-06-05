Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Bu başarı tüm İzmir’in

Göztepe'yi Spor Toto Süper Lig'e çıkarmayı başaran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, "Bu başarı tüm İzmir'in başarısıdır" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Antalya'da oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarında Eskişehirspor'u 4-3 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkan 3'üncü takım olan Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Çok şükür çok değerli hocalardan sonra ben de bu kulübün tarihine geçmiş oldum. Bu başarı tüm İzmir'in başarısıdır” dedi.

İki gün oynanan bir maç olduğunu ifade eden Vural, “İki gün oynadığımız bir maç oldu. 4'ünde başladık, 5'inde bitirdik. İşin şakası bir yana. Ben geçen sene yine böyle Adana Demirspor ile bir final oynadım. Penaltılarla kaybetmiştik. Diğer tarafı da düşünüyorum geçen sene ben aynı durumdaydım. Çok üzülüyor insan. Koca bir sezonun emeği, bir sürü durum var. Eskişehirspor ve Mustafa Hocama geçmiş olsun diyorum ilk olarak” dedi.

90 dakikalık maçın 120 dakikaya uzadığını dile getiren Vural, “Sonuç olarak birimiz kazanacaktık bize nasip oldu penaltı atışlarında. Dolayısıyla onlara içimin acıdığını söylemek istiyorum. Bunu çok samimi olarak söylüyorum iş olsun diye söylemiyorum. Bize gelince 9 maçlık bir periyotta buradayım. Dolayısıyla yönetimin verdiği itici güç, taraftarın takımla ilişkisi kopmuş, oyuncuların öz güveni kalmamış bir ortamda geldik. Kademe kademe programla bugünkü maçın hakimiydik. Sanırım kazanması gerekeniydik ama penaltılara kadar geldik. Penaltılarla da olsa hak eden kazandı” diye konuştu. Göztepeli futbolcular Yılmaz Vural`ın basın toplantısını bastı Eskişehirspor'u penaltılarla yenerek TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe'de futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural'ın basın toplantısını bastı! İlgili Haberi Oku

Göztepe'nin amatör kümeye kadar düştüğünü ifade eden deneyimli teknik adam Vural, “Göztepe ama kendinden hiç taviz vermedi. Kendi onurundan, kendi gururundan hiç taviz vermedi. Amatör maçlarda böyle kalabalığın olduğu bir takım. Enteresan bir aidiyet duygusu ve beni en mutlu eden şey. Çok şükür çok değerli hocalardan sonra ben de bu kulübün tarihine geçmiş oldum. Bu başarı tüm İzmir'in başarısıdır. Bugün aramızda Valimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, tüm İzmir buradaydı. Biz kutlamaları yaparken, daha önce Güzelyalı'dan Konak'a kadar olan bölümü meşalelerle aydınlatırken, bu devam edecek Karşıyaka'ya kadar dönecek. Eskiden biz Karşıyaka'ya nazire olurcasına yaparken, şimdi onlar da bizimle beraber. İnanıyorum ki şimdi o sahilde de meşaleleri yakmıştır. İzmir moral buldu. Buna bir sportif başarı olarak bakmayın. İzmir'in çok ihtiyacı olan bir başarıydı. Bizim Altay ile aramızdaki dostluk en iyi seviyeye gelecektir. İnşallah bu başarı neden olur. Sanırım bu başarımıza Türkiye'nin büyük bir bölümü de ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.