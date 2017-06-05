Göztepeli Sinan Özkan, Yılmaz Vural’ı önce üzdü sonra sevindirdi

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla seri penaltı atışlarında son penaltıyı kullanarak Yılmaz Vural'ı yıkan Sinan Özkan, bu sezon da Göztepe formasıyla sonucu belirledi. Yılmaz Vural bu kez sevinen taraftaydı.

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