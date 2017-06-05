Simona Halep bir saatte turladı

Fransa Açık'ta tek kadınlar dördüncü tur mücadelesinde Simona Halep, Carla Suarez Navarro'yu 6-1'lik iki sette mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Tenis sezonunun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta tek kadınlarda üç numaralı seribaşı Rumen tenisçi Simona Halep, dördüncü turda İspanyol rakibi Carla Suarez Navarro’yu 6-1’lik iki sette mağlup etmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Angelique Kerber ve Garbine Muguruza’nın sürpriz vedalarıyla turnuvanın önemli favorilerinden biri haline gelen Halep, bu fırsatın ciddiyetiyle güçlü oyununu bu turda da sürdürdü. Henüz set vermeyen Halep, Philippe-Chatrier’de rakibini bir saatte yenerken fazla yorulmadan çeyrek finale ulaşmış oldu.

Roland Garros öncesi sağ ayak bileğindeki sakatlığın Halep’i nasıl etkileyeceği merak konusuydu ancak Rumen raket, oyununun zirvesinde gözüküyor. Turnuvada devam eden kadın tenisçiler arasında henüz set vermemiş olan tek raket Halep, Petra Martic’i 4-6, 6-3 ve 7-5’lik setlerle geçen 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina’yla yarı finale çıkma mücadelesi verecek.