Spor Toto Süper Lig’de sezon istatistikleri

Spor Toto Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte en çok gol atan takım Beşiktaş olurken, en az gol yiyen ekip ise Medipol Başakşehir oldu. Gol krallığında zirvede Vagner Love yer alırken, asist liderliğinde ise Wesley Sneijder başı çekti.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu’nun sona ermesiyle başarılı istatistiklere sahip takımlar ve futbolcular belli oldu. Uzun lig maratonunun ardından öne çıkan istatistikler şu şekilde:

Beşiktaş, 34 maç sonunda 23 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 8 beraberlik sonucu topladığı 77 puanla sezonu lider bitirdi ve 15. şampiyonluğunu elde etti. Medipol Başakşehir ise 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyetle elde ettiği 73 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Bu sezon istenen performansı gösteremeyen iki ekipten Fenerbahçe, 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 64 puanla 3. sırada yer alırken, Galatasaray ise 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 64 puanla 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ikili averajda sarı-lacivertlilerin gerisinde olduğu için sezonu dördüncü tamamladı.

En fazla başarılı pas yapan takım GalatasaraySüper Lig'in 2016-2017 sezonunda, en çok başarılı pas yapan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, maç başına yaptığı 480 pas ile bu alanda ilk sırayı çekerken, Beşiktaş maç başına yaptığı 453 pas ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor. Rakiplerine göre pas sayısı daha düşük olan Fenerbahçe ise 335 pas ortalamasına sahip.

Topa en çok sahip olan Galatasaray ve BeşiktaşTopa en çok sahip olma aranında zirveyi iki takım paylaşıyor. Beşiktaş ve Galatasaray, yüzde 61'le maç başı topa sahip olma oranında ilk sırada yer alıyor. Bu iki takımı yüzde 53 ile Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe izlerken, Osmanlıspor ise yüzde 52 ile beşinci sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvenin sahibi 23 golle Vagner Love. Love'ı, 20 golle Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun takip ediyor. Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o 18 golle üçüncü sırada yer alırken, Konyasporlu Riad Bajic ise attığı 17 golle bu alanda dördüncü sırada bulunuyor.

Asist lideri SneijderSpor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun asist kralı Galatasaray'da Wesley Sneijder oldu. Hollandalı orta saha, 15 asistle zirvede yer alırken, Beşiktaşlı Querasma 13 asistle Sneijder'i takip ediyor. Fenerbahçeli Lens ve Kayserisporlu Deniz Türüç’ün ise 11 asisti bulunuyor.

Ligin en fazla sarı kart gören takımı Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer 98 sarı kartla bu alanda zirvede bulunuyor. Karadeniz ekibini 95 kartla Kayserispor izlerken, Aytemiz Alanyaspor 89, Adanaspor, Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor ise sezon boyunca 87 kez sarardı.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, vedasını sezonun en çok kırmızı kart gören takımı unvanıyla yaptı. Mavi-yeşilliler, gördüğü 8 kırmızı kartla bu kulvarda zirvede yer alıyor. Rizespor'u 7 kırmızıyla Bursaspor takip ediyor. Antalyaspor ve Gaziantepspor'un da 6 kırmızı kartı bulunuyor.