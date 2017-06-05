Süper Lig’de sarı-kırmızılı ağırlığı!

Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkmasıyla ligde sarı-kırmızılı takım sayısı 4'e yükseldi.

TFF 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım İzmir temsilcisi Göztepe ile birlikte 2017-2018 sezonunda mücadele eden takımlardan 4’ü sarı-kırmızılı forma giyecek. Böylece Süper Lig’in yeni sezonda ağırlıklı rengi sarı kırmızı oldu.

2016-2017 sezonunda sarı-kırmızılı formayla ter döken Galatasaray, Fenerbahçe’nin ardından averajla 64 puanla 4. sırada yer alırken, sezonu 15. sırada tamamlayan Kayserispor.

Sarı kırmızılı formayla TFF 1’inci Lig’den, bu sezon önce Evkur Yeni Malatyaspor, ardından da dün oynanan final maçında rakibi Eskişehirspor´u penaltılarla eleyen İzmir’in köklü kulübü Göztepe, Süper Lig’e çıkınca, yeni sezonda Süper Lig’in rengi, sarı-kırmızı oldu.

SÜPER LİG KULÜPLERİNİN FORMA RENKLERİ :

2017-2018 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek takımların forma renkleri şöyle :

Beşiktaş (Siyah-beyaz), Medipol Başakşehir (Turuncu-lacivert), Fenerbahçe (Sarı-lacivert), Galatasaray, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe (Sarı-kırmızı), Antalyaspor (Kırmızı-beyaz), Trabzonspor (Bordo mavi), Akhisar Belediyespor (Yeşil-siyah), Gençlerbirliği (Kırmızı-siyah), Atiker Konyaspor ve Bursaspor (Yeşil beyaz) Kasımpaşa (Mavi beyaz) Kardemir Karabükspor (Kırmızı lacivert), Aytemiz Alanyaspor (Turuncu yeşil), Osmanlıspor (Mor sarı), Sivasspor (Kırmızı-beyaz)