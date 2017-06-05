Vagner Love’dan mesaj var!

Alanyaspor'a geldiği ilk sezonda takıma hem tecrübesiyle hem de gol kralı olarak katkıda bulunan Vagner Love, menajeri aracılığıyla mesaj gönderdi.

Spor Toto Süper Lig’de sezonu ‘gol kralı’ olarak tamamlayan Brezilyalı yıldız Vagner Love, menajeri Cenk Yazıcı aracılığıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na teşekkür mesajı gönderdi.

Ailesiyle birlikte Brezilya'da tatil yapan Alanyaspor’un forveti Vagner Love, menajeri Cenk Yazıcı aracılığı ile gönderdiği mesajında Alanyaspor’lu taraftarlara teşekkür etti. Love mesajında, “İlk olarak böyle güzel bir sezonu bana yaşattığı için Allah’a şükürler olsun. Daha sonra eşim Lene ve aileme sonsuz teşekkürler. Tüm takım arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Onlarla oynamak benim için büyük bir onurdu. Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Teknik heyetimize, yönetim kuruluna, kulüp çalışanlarına ve tabi ki kalbimde büyük yeri olan güzel Alanyaspor taraftarına bana verdikleri büyük destekten dolayı minnettarım. İlk yılımızda Süper Lig’de kalmak çok önemliydi. Bunu takım olarak başardık ama bundan sonraki yıllarda hedef kesinlikle hep daha yukarılar olacak Alanyaspor ailesi olarak. Herkese selamlar” ifadelerine yer verdi.