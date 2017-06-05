Yeni Malatyaspor’un gözü Avrupa’da

Evkur Yeni Malatyaspor’un başında 3 senede 2 şampiyonluk yaşayan Başkan Adil Gevrek, Süper Lig için güçlü bir takım oluşturacaklarını vurgulayarak, "Sloganımız 3 yılda Avrupa" dedi.

İstanbul'da teknik heyet görüşmeleri ve transferde gelecek gidecek isimler üzerinde yoğun bir mesai harcayan Başkan Gevrek, İHA'ya önemli açıklamalarda bulundu.

“İyi bir teknik direktörle birkaç güne sözleşme imzalayacağız”

Teknik heyet ve transfer konularında zaman kaybetme lükslerinin olmadığını kaydeden Gevrek, “Biliyorsunuz İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna iyi bir hoca getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. İsmi geçen hocalarla ilgilendiğimiz doğrudur, lakin aceleci davranıp, sonradan acısını çekmemek için adımlarımızı temkinli ve detaycı atıyoruz. Kulübümüzle adı geçen teknik direktörlerin hepsi değerli bana göre. Bu isimlerden biriyle de anlaşabiliriz, şuan gündemde olmayan başka bir isimle de. Ben şunu söylemek istiyorum, camiamız bize geçen yıllardaki gibi güvensin ve inansın. İyi bir teknik direktörle birkaç güne sözleşme imzalayacağız” dedi.

“Bu sene güçlü bir takım oluşturmayı planlıyoruz”

Gevrek, bu sezon Süper Lig'de güçlü bir takım oluşturmayı planladıklarını da belirterek, “Bu sene Süper Lig'de ilk senemiz. Dolayısıyla bu sezon bizim için en zor dönem olacak. Bu yüzden hem teknik heyetimizi, hem de kadromuzu iyi seçmemiz lazım. Bu sene güçlü bir takım oluşturmayı planlıyoruz. Eğer mütevazı bir kadro kuralım, ligden düşmemeye oynayalım hesabıyla yola çıkarsak, sonunda canımızın yanma ihtimali yüksek olur. Sloganımız 3 yılda Avrupa. İnşallah bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.