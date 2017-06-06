Altınordu Başkanı Özkan, Göztepe’ye Lucescu’yu önerdi

İzmir kulüpleri Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'e dönüşünü kutladı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Göztepe'ye teknik direktör olarak Mircea Lucescu'yu tavsiye etti.

Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, Göztepe’nin 14 yıl sonra devler arenasına dönmesini, “Göztepe Sportif A.Ş’yi tebrik eder, Süper Lig’de başarılar dileriz” cümlesiyle kutlarken, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sarı-kırmızılı kulübe teknik direktör olarak Mircea Lucescu’yu önerdi.

“Göztepe, seyircisiyle Süper Lig’i en çok hak eden takımlardan biriydi” diyen Özkan, “Altınordu olarak yıllardır Göztepe’nin yerinin Süper Lig olduğunu söylemiştik. Bu hedefe ulaştıkları için kendilerini tebrik ediyoruz, ancak önemli olan arada kalıcı olmaları. Süper Lig’de kalıcı olmak için Adnan Süvari ruhunun Göztepe’de yeniden yaşatılması gerekiyor. Bana göre o ruhu en iyi şekilde yansıtacak kişi Mircea Lucescu’dur. Çünkü Lucescu, takım ruhu konusunda Avrupa’nın en iyi teknik adamı. Göztepe, Adnan Süvari ruhu ile Avrupa’da ses getirecek bir kulüp olacaktır” şeklinde konuştu.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise “Göztepe camiasını kutluyor, elde edilen başarının hayırlı olmasını diliyorum” diylerek şunları söyledi: “Göztepe de, Altay gibi zorlu bir Play-Off süreci geçirdi. Kader, Türk futbolunun iki güzide ekibine Antalya’da güldü. ‘Altay kaybederse, İzmir kaybeder’ demiştik. 2016-17 sezonu tüm İzmir için yeniden yükselişe geçme adına bir milat oldu.”