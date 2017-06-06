Antalyaspor’un altın sezonu

Antalyaspor, 58 puanla tamamladığı 2016/2017 sezonunda çok sayıda rekor kırdı.

Spor Toto Süper Lig'de en genç kulüp başkanına sahip olan Antalyaspor'da, takım kaptanı Samuel Eto'o da kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Antalyaspor tarihinde maç başına en yüksek puan kazandıran teknik adam olarak tarihe geçti. Spor Toto Süper Lig'de 2016/2017 sezonuna kötü başlayan Antalyaspor, ilk 6 haftada hanesine sadece 2 puan yazdırabildi ve bunun sonucunda teknik heyetle yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takımın başına 6. hafta sonrasında Rıza Çalımbay ve ekibi geldi. Antalyaspor'u 2 puanla son sırada teslim alan deneyimli teknik adam da ilk 2 maçında hayal kırıklığı yaşadı. Çalımbay ile iç sahada Çaykur Rizespor ile berabere kalıp deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan, ardından 2. Lig ekibi Aydınspor'a yenilerek kupadan elenen kırmızı-beyazlı takım ilk galibiyetini 9. haftada deplasmanda Kayserispor karşısında 1-0'lık sonuç aldı.

İkinci devrede 36 puan topladı

Kayserispor galibiyeti, Antalyaspor'un müthiş çıkışının da başlangıcı oldu. Devamında Antalyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor'u da 1-0'lık sonuçlarla yenerek kalesinde gol görmediği 4 maçlık galibiyet serisi yaptı. Ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kalıp galibiyet serisine ara vere Antalyaspor, bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Çalımbay, son sırada teslim aldığı Antalyaspor'a 16 maçlık ilk devreyi 22 puanla 9. sırada tamamlattı. Antalyaspor, 18 maçlık ikinci devrede hanesine 36 puan daha ekleyerek ligi 58 puanla 5. sırada bitirdi.