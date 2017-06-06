Arda Turan milli takımı bıraktı!

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, basın toplantısı düzenledi. Yıldız oyuncu milli kariyerini noktaladığını söyledi.

Türkiye’nin Kosova ile oynayacağı maç öncesi Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye Milli Takım uçağında saldırması gündeme oturdu. Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından dönüş yolunda yaşanan olay sonrası Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakıldı. Büyük tepki çeken saldırı sonrası Arda Turan, basının çıkma kararı aldı.

Arda Turan’ın sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

Milli takım tişörtü varken milli, takım uçağında olmaması gereken bir olaydı .Pişman değilim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedeline hazırım. Yine ödeyeceğim. Gerekeni yapıyorum. Her zamanki gibi şerefimle onurumla. Milli takım kariyerimi sonlandırıyorum. İnşallah millete iyi futbolculuğumu değil adamlığımı bırakırım. Her zaman tepkim bu yönde olacak.