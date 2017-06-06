Arda Turan Milli Takım’a veda etti

Bilal Meşe'ye Milli Takım uçağında yaptığı saldırı sonrası Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Arda Turan, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Türkiye’nin Makedonya ile oynadığı karşılaşma sonrası Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdığı için Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Arda Turan, Milli Takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

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Bilal Meşe’ye karşı gerçekleştirdiği sözlü ve fiziksel saldırı sonrası basın toplantısı düzenleyen Arda Turan, “Buraya milli takım kaptanı olarak değil, vatandaş olarak katılıyorum” diyerek sözlerine başladı. Arda Turan Milli Takım kariyerini noktaladığını şu ifadelerle duyurdu:

“Yapılanları unutmadım. 2006’da ıslıklandığımı hiç unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız, bunun bedelini mutlaka ödersiniz. Ben Milli Takım tişörtü üstümdeyken bir hata yaptım. Hocamız ve Federasyon Başkanımızla konuştuk ve Kosova maçında olmama kararı aldık. Hayatım boyunca hiç iyi bir futbolcu olmak için uğraşmadım. İyi, onurlu bir adam olmak için uğraştım. Başkalarının imzalarıyla o sayfaları doldurduklarını biliyorum. O yapanların hangisini görürsem aynı tepkiyi verirmiyim bilmiyorum ama aynı sinirimi göstereceğim. Bugün burada Türk Milli Takımı’nın her kademesinde hizmet etmiş, ülkesini severek, sadece formaya aşık biri olarak, parayı ve başka bir hiçbir şeyi düşünmeyerek, gerektiğinde steroid, kortizon, her türlü ilacı kullanarak sahaya çıkmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Ülkemi, bayrağımı, ülkemin insanlarını çok seviyorum.”

“Bu sıkıntılar her olduğunda ‘İstiyorsanız kenara çekileyim’ dedim. Çünkü zarar verdiğimi düşünüyordum. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içeride konuştuğum birçok insana, aileme çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Yine ödeyeceğim. Gereğini yapıyorum ve milli takım kariyerimi şerefim ve onurumla sonlandırıyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil, adamlığımı bırakırım. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok iyi biliyorum. Her zaman tepkim aynı olacak.”

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