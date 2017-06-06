Arda Turan’dan milli takım uçağında yaşananlar ile ilgili ilk yorum

Türkiye'nin Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, konu ile ilgili ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Türkiye futbol kamuoyu Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe’ye saldırması ile sarsıldı. Milli Takım’ın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından binilen uçakta önce ağza alınmayacak küfürler eden Arda Turan, daha sonra işi fiziksel saldırı boyutuna taşıdı. Herkesi şoke eden bu olay, Türkiye’nin Kosova ile oynayacağı kritik maçın önüne geçti.

Arda Turan milli takım uçağında gazeteciye saldırdı Makedonya maçının ardından özel uçakla İtalya'ya hareket eden A Milli Takım uçağında skandal görüntüler yaşandı. İlgili Haberi Oku

Konu ile ilgili ilk açıklamayı resmi Instagram hesabından yapan Arda Turan, ‘Unutmayacağım demiştim’ başlığı ile yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“(Savunma amaçlı değil;bilgilendirme amaçlıdır…) Kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz… Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı… DEMİŞTİM !!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (EURO 2016)…

Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla , insanların onurana laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin. ( 3 – 5 kişiler ). Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye…

Neden? Çünkü düzen böyle. Gazeteciler ya, aylar geçince unutuluyor ya… Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın karekterine, ailesine, değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.! Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye…

Çünkü bu meslek, olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermeyeceğim… Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem!!! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma…

Yüzüne, bağırarak, hakaret ederek, saldırarak cevap beklerim… Belki doğru değil ama Dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış… Ha cevap aldım mı ? YOK kıvırmaca… ( klasik) aylarca sayfa doldurdu; ama karşımda iki kelime yok. (Gerçi yarın konuşurlar ) Arkamdan..!!! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de…

Allah’tan başka kimseden birşey istemedi, beklemedi… Hesabı da kimseye vermez… Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR , vs… olmak için ÇIKMADI… Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI..Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah’ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır… İyi geceler.”