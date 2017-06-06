Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırmasına sosyal medyadan tepki yağdı

Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması sosyal medyada da gündemi oluşturdu. Twitter'da Arda'ya binlerce kullanıcı tepki yağdırdı.

A Milli Futbol Takımı’nı Makedonya’dan İtalya’ya taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye fiziki saldırıda bulunan ve ağıza alınmayacak küfürlerle hakaret eden Barcelona forması giyen futbolcu Arda Turan’a sosyal medyada da tepki geldi. Arda’nın olayların üzerine bir de Instagram hesabından sıcağı sıcağına yaptığı açıklama tartışmalara yol açtı. İşte Twitter’dan Arda Turan’a tepkiler:

Acun'un programlarında şaklabanlıklar, sosyal medyada kızlara yürümeler, gazeteci dövmek. Arda Turan'ın muhteşem futbolculuk kariyeri. — Levent (@fevrisosyolog_) 6 Haziran 2017

Fenerbahçeli Volkan Demirel'i silen Galatasaraylı Fatih Terim, gazeteciye küfür eden ve döven Galatasaraylı Arda Turan'ı da silebilecek mi? — Serdar Bilican (@SerdarBilican) 6 Haziran 2017

Arda turan bir sonraki turda altın kemer için A spor muhabiri döven volkan babacan'la karşılaşacak. Şimdiden başarılar iki tarafa — ich Emre (@ich__) 6 Haziran 2017

Arda Turan futbolcudan çok her şeye benzemeye başladı. İnanılmaz itici bir durum. — gala (@allahkitapwesli) 6 Haziran 2017

Arda hala kampta ise, tüm gazeteciler geri dönsün. — Hakan Gündoğar (@Hakan_gundogar) 6 Haziran 2017

Arda Turan olayı bu ülkenin futboldaki özetidir. Volkan Babacan ne cezası aldı ki Arda alsın? Futbolunuz batsın be yazıklar olsun size — Ertuğrul AYTEK (@Er_Aytek) 6 Haziran 2017

Fatih Terim önce Arda'yı sonra da kendini kadro dışı bıraksın.. Bütün millet rahat etsin bıktık bu tip hadiselerden. — ibra Ç. (@i_17A) 6 Haziran 2017