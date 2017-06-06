Bağış Erten: Milli takımını sevmeyen bir ülke….

Arda Turan'ın eyleminde mazur görülebilecek bir taraf olmadığını belirten Bağış Erten, yaşanan olaydan hareketle Türkiye'deki futbol kültürüne dair eleştirilerde bulundu.

Milli takımı taşıyan uçakta Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye fiziki saldırıda bulunmasıyla başlayan ve 30 yaşındaki oyuncunun milli takım kariyerine nokta koymasıyla sonuçlanan olayın ardından, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Bağış Erten çarpıcı yorumlarda bulundu.

NTV Spor yayınına katılan Erten sözlerine, Arda Turan’ın toplantı sırasında sık sık kullandığı “adamlık” ifadesini sorgulayarak başladı. Türkiye’de giderek yaygınlık kazanan bu ifadeden duyduğu rahatsızlığı dile getiren gazeteci, “Adamlık diye bir kriter çıktı Türkiye’de. O kriteri kim koydu, nereden koydu bilmiyorum ama bu ülkenin yarısı kadın. Bunu bir kritermiş gibi ortaya koymaktan vazgeçmedikleri sürece bunları yaşarız.” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda A Spor muhabirini darp eden futbolcular arasında yer alan Medipol Başakşehirli Volkan Babacan’ın milli takıma alınmasını da eleştiren Erten, “Bunları yapanların Türkiye’de futboldan ekmek kazanmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ülke futbolunun geldiği noktadan endişe duyduğunu aktaran Cumhuriyet Yazarı, “Yarattığımız futbol ortamına bakın: Nefret, öfke, hınç, intikam, adaletsizlik… Bunların hepsinin sonucu bu. Milli takımı sevmeyen bir ülke var şu anda.” tespitini yaptı.

Bağış Erten, yaşanan olayın savunulacak bir tarafı olmadığını belirterek, “Birisi birine saldırdığında söze ‘ama’ diye başlayamayız. Birisi birine saldırmıştır, nokta. Arda’nın yaptığı hareketin mazur gösterilebilir hiçbir tarafı yok. Bir tahrik varsa mahkemeye gider çözerler. Kendi kendine hak aramaya ‘ihkak-ı hak’ derler ve bu, adaletsizliğin başladığı noktadır.” yorumununda bulundu.