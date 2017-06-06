Cristiano Ronaldo’nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyada olay oldu

Cristiano Ronaldo’nun hayat boyu sponsorluk anlaşması imzaladığı dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.
Basit ve etkili gözüken fotoğrafı Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından da paylaştı. Ancak fotoğraf ile ilgili gizlenmeye çalışılan bir detay elbette sosyal medyanın gücüyle ortaya çıkarıldı! Orijinal fotoğrafta Cristiano Ronaldo’nun üzerindeki kazakta kocaman bir Adidas logosu yer almaktaydı.
Nike için muhteşem bir reklam, ‘photoshop’ faciasına dönüşürken sosyal medyada markanın bu hatası alay konusu oldu.
Did @Nike know? cc: @Cristiano pic.twitter.com/JZz7ctMfsS
— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) 4 Haziran 2017