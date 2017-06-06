En çok kazanan hakem Mete Kalkavan

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda görev alan 22 hakem, maaş ve maç başı olarak 10 ayda toplam 6 milyon 490 bin 800 lira kazandı. En çok kazanan hakem ise Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren 2016-2017 sezonunda 22 hakem düdük çaldı. FIFA hakemleri Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkalfa, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy ve geçmişte FIFA kokartı takan Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ile Barış Şimşek 10 aylık 20’şer bin lira maaş alıyor.

TFF verilerine göre 22 Süper Lig hakemi 10 ayda toplam 6 milyon 490 bin 800 lira kazandı. En çok kazanan hakem 353 bin 250 lira ile Mete Kalkavan olurken en az kazanan hakem 224 bin 550 lira ile Abdulkadir Bitigen’di. 43 karşılaşma ile en çok maç yöneten hakem ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Hakemlerin Süper Lig, 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, 2. Lig, 3. Lig’de ve 4. hakem olarak çıktıkları maçlardan aldıkları ücretler şöyle:

ALİ PALABIYIK:

13 Ağustos 2016-4 Haziran 2017 tarihleri arasında 28 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 147 bin 250 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 347 bin 250 TL kazandı.

ALPER ULUSOY:

13 Ağustos 2016-4 Haziran 2017 tarihleri arsında 32 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 139 bin 600 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 339 bin 600 TL kazandı.

BARIŞ ŞİMŞEK:

20 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 22 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 105 bin 650 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 305 bin 650 TL kazandı.

BÜLENT YILDIRIM:

22 Ağustos 2016-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında 23 maç yönetti. Alık 20 bin TL maaş, 118 bin 500 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 305 bin 500 TL kazandı.

CÜNEYT ÇAKIR:

26 Ağustos 2016-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında 22 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 123 bin 750 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 320 bin 750 TL kazandı.

FIRAT AYDINUS:

26 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 27 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 147 bin maç geliri ve 10 ayda toplam 347 bin TL kazandı.

HALİS ÖZKAHYA:

20 Kasım 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 22 maç yönetti. Aylık 20 bin TL maaş, 120 bin 200 maç geliri ve 10 ayda toplam 320 bin 200 TL kazandı.

HÜSEYİN GÖÇEK:

20 Ağustos 2016-29 Mayıs 2017 tarihleri arasında 22 maç yönetti. 20 bin TL maaş, 114 bin 960 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 314 bin 950 bin TL kazandı.

METE KALKAVAN:

13 Ağustos 2016-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında 30 maç yönetti. 20 bin TL maaş, 153 bin 250 maç geliri ve 10 ayda toplam 353 bin 250 TL kazandı.

TOLGA ÖZKALFA:

22 Ağustos 2016-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında 20 maç yönetti. 20 bin TL maaş, 73 bin 300 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 273 bin 300 TL kazandı.

17’şer bin TL maaş alan isimlerden Özgür Yankaya, Suat Aslanboğa, Serkan Çınar, Kutluhan Bilgiç, Volkan Bayarslan’ın TFF verilerine göre, Süper Lig, 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, 2. Lig, 3. Lig’de ve 4. hakem olarak çıktıkları maçlardan aldıkları ücretler ise şöyle:

SUAT ASLANBOĞA:

20 Ağustos 2016-2 Haziran 2017 tarihleri arasında 39 maç yönetti. 17 bin TL maaş, 117 bin 950 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 287 bin 950 TL kazandı.

VOLKAN BAYARSLAN:

21 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 37 maç yönetti. 17 bin TL maaş, 113 bin 400 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 283 bin 400 TL kazandı.

KUTLUHAN BİLİÇ:

14 Ocak 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 20 maç yönetti. 17 bin TL maaş, 54 bin 750 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 224 bin 750 TL kazandı.

ÖZGÜR YANKAYA:

20 Ağustos 2016-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında 33 maç yönetti.17 bin TL maaş, 146 bin 900 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 316 bin 900 TL kazandı.

SERKAN ÇINAR:

28 Ağustos 2016-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında 30 maç yönetti. 17 bin TL maaş,134 bin 350 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 304 bin 350 TL kazandı.

Alt kategoride yer alan Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Tokat, Bülent Birincioğlu, Halil Umut Meler, Umut Öztürk, Arda Kardeşler ve Abdulkadir Bitigen ise 13’er bin TL maaş alıyor. TFF verilerine göre Süper Lig, 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, 2. Lig, 3. Lig’de ve 4. hakem olarak çıktıkları maçlardan aldıkları ücretler şu şekilde:

HALİL UMUT MELER:

19 Ağustos 2016-29 Haziran 2017 tarihleri arasında 30 maç yönetti. 13 bin TL maaş, 147 bin 300 TL maç geliri ve 10 ayda toplam 277 bin 300 TL kazandı.

SERKAN TOKAT:

20 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 40 maç yönetti. 13 bin TL maaş, 119 bin 900 TL maç geliri ve 10 aylık toplam 241 bin 900 TL kazandı.

ÜMİT ÖZTÜRK:

21 Ağustos 2016-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 42 maç yönetti. 13 bin TL maaş, 162 bin 800 TL maç geliri ve 10 aylık toplam 292 bin 800 TL kazandı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU:

21 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 43 maç yönetti. 13 bin TL maaş, 174 bin 850 TL maç geliri ve 10 aylık 304 bin 850 TL kazandı.

ABDULKADİR BİTİGEN:

21 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 37 maç yönetti. 13 bin TL maaş, 94 bin 550 TL maç geliri ve 10 aylık 224 bin 550 TL kazandı.

ARDA KARDEŞLER:

30 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 38 maç yönetti. 13 bin TL maaş, 136 bin 250 TL maç geliri ve 10 aylık 266 bin 250 TL kazandı.

BÜLENT BİRİNCİOĞLU:

21 Ağustos 2016-3 Haziran 2017 tarihleri arasında 40 maç yönetti. 13 bin TL maaş, 108 bin 350 TL maç geliri ve 10 aylık 238 bin 350 TL kazandı.