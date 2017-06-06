Eskişehirspor’da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi.

Antalya’da oynanan TFF 1’inci Lig play off final maçında Göztepe’ye penaltı atışlarında yenilen Eskişehirspor’da 31 Mayıs 2017 tarihinde resmi sözleşmesi biten Mustafa Denizli Göztepe karşılaşmasından sonra Eskişehir’e dönmedi. Denizli’nin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Eskişehirspor’da yeni teknik direktör arayışları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı`ndan Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finalleri hakkında soruşturma Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finallerinde çıkan olaylar nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. İlgili Haberi Oku

Kırmızı-siyahlılarda Mustafa Denizli’nin yanısıra aralarında Semih Şentürk, Uğur İnceman, Hakan Çinemre ve Tarık Çamdal’ın da bulunduğu çok sayıda futbolcunun da sözleşmesi 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla sona erdi.