Fatih Doğan Arda Turan’ın Milli Takım uçağında Bilal Meşe’ye saldırı olayını anlattı

Arda Turan'ın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının detayları ortaya çıktı. Uçakta bulunan gazeteci Fatih Doğan yaşananları anlattı.

Barcelona’da oynayan milli futbolcu Arda Turan’ın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye önce sözlü ardından fiziki saldırıda bulunması gündemi sarstı. Önce Bilal Meşe’ye ağza alınmayacak küfürler eden Arda Turan, sinirlerine hakim olamayarak 61 yaşındaki gazetecinin boğazını sıktı. Sabah gazetesi spor yazarı Fatih Doğan, Milli takım uçağında Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırısıyla ilgili yaşananları CNN TÜRK’e anlattı.

Mehmet Demirkol çok sert Arda Turan tepkisi! Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasını değerlendirdi. Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın orada Bilal Meşe'ye saldırmadığını TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktör Fatih Terim'e saldırdığını iddia etti. İlgili Haberi Oku

Doğan, gazetecilerin uçağa ücretini ödeyerek bindiğinin altını çizerken Arda’nın Bilal Meşe’ye ‘Bilal’ diye hitap ederek hesap sormaya kalkmasıyla başladığını belirtti. Fatih Doğan, primlerle ilgili yazıyı Bilal Meşe’nin değil Şansal Büyüka’nın yazdığını belirterek Arda Turan’ın buna rağmen hakaretlerine devam ettiğini söyledi.

Arda Turan`dan milli takım uçağında yaşananlar ile ilgili ilk yorum Türkiye'nin Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, konu ile ilgili ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İlgili Haberi Oku