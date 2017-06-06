Galatasaray yeni Melo’yu İtalya’da buldu

Roma ile 1 senelik sözleşmesi kalan 28 yaşındaki futbolcu Vainqueur'i renklerine katmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Nigel de Jong’u gönderip Tolga Ciğerci’yi de yedek kulübesine çekecek.

Galatasaray yönetimi, bonservisi İtalya'nın Roma takımında bulunan William Vainqueur'i kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcıyor. Felipe Melo'nun gidişinden sonra orta sahaya bir türlü istediği ismi takviye edemeyen Başkan Dursun Özbek ve ekibi, sezon başında transfer edilen Nigel de Jong'dan da istediği verimi alamamıştı. Sezonu Fransa'nın Marsilya takımında geçiren 28 yaşındaki futbolcu için bonservisini elinde bulunduran Roma ile temasa geçmeye hazırlanan yönetim, böylece orta alandaki problemi çözmek istiyor.

Belhanda pazarlığı Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Fas'a giderek Fransız oyuncuyu 2.5 milyon Euro karşılığında ikna etmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Dinamo Kiev'e 5 milyon Euro önerdi. İlgili Haberi Oku

De Jong'u gönderip Tolga Ciğerci'yi de yedek kulübesine çekmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Selçuk İnan'ı Vainqueur ile destekleyip orta alana güç katacak.