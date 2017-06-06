Göztepe’de hedefler büyük

Borsa yönetiminin, Play-Off şampiyonluğu sonrası yaptığı ziyarette sarı-kırmızılı yönetimden Başkan Vekili Talat Papatya, CEO Kerem Ertan ve Teknik Direktör Yılmaz Vural da hazır bulundu.

İzmir’in büyük bir hasretine son verdiklerini dile getiren Başkan Sepil, “Bu kente yalnız tek Süper Lig takımı yetmez. Türkiye’nin birçok ilinden insanlar Göztepe’nin Süper Lig’e dönmesini çok istedi. Eskişehirspor’la oynadığımız finali 6 milyon insan seyretmiş. Keşke finalde bu iki camia karşılaşmasıydı. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve Teknik Direktör Mustafa Denizli’yi de maçtan sonra aradım. Daha çok isteyen taraf biz olduk” dedi.Süper Lig’de ilk etapta kalıcı olmayı hedeflediklerini dile getiren Mehmet Sepil, “İlk 2 sene ligde kalırsak daha sonra şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların yüksek gelirleri var ama bir o kadar da borçlular. Bankalara kredi ödüyorlar. Biz tek kuruş borcu olmayan bir kulübüz. Önümüz açık” diye konuştu.

Tesisleşme projelerine hız vereceklerini de vurgulayan Sepil, “Urla Tesisleri’ndeki sahayı iki saha haline getireceğiz. Torbalı’da sadece altyapımız için 6 çim, 2 suni çim sahadan oluşacak tesisin projesi hazır, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de destek alacağız. Kulüp binamızı yeniden inşa edip büyüteceğiz. Projesini bizzat çizdirdiğim 20 bin 35 kişilik stadımızın ihalesinin 14 Haziran’da yapılmasını bekliyoruz. Yarın Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek stat yapımının hızlanması konusunda destek isteyeceğim” diye konuştu.

BORNOVA STADI YETMEZ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, geride bıraktığımız sezon iç saha maçlarını oynadıkları Bornova Stadı’nın kapasitesinin Süper Lig’de kendilerine yetmeyeceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla’yla görüştüğünü belirten Sepil, “Süper Lig’de iç sahada 5 bin kişiyle oynayamayız. Belediyenin stada kale arkası tribün ekleyip kapasiteyi 12 bine çıkarma projesi zaten var. Ben kapasite artırımı projesini zaman kazanılması için bizzat belediyenin kendisi yapmasını talep ettim. İhale süreci işi uzatır. Stada çelik konstrüksiyondan tribün yapılıp yeni sezona yetiştirilebilir” dedi.

POTAYA YATIRIM

Spor kulüplerinin kurumsal kimlik için yalnız futbolda değil farklı spor branşlarında da atılım yapmaları gerektiğini ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, önümüzdeki dönemde kadın basketbol takımı kurabileceklerini söyledi. Erkek basketbol ve voleybolunda şubeleşmeyi düşünmediklerini belirten Sepil, “İzmir’de erkek basketbolunda Pınar Karşıyaka, voleybolda ise Arkasspor var. Kentte aynı alanlarda rekabete girmek gibi düşüncemiz yok. Bunun kent sporuna katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Pınar Karşıyaka’nın bu sezon Play-Off’a kalamamasına da gerçekten üzüldüm. Hentbol takımımız var ve yeni sezonda Avrupa’da ses getirip final oynayabilecek bir takım kuruyoruz. Yelken ve rüzgar sörfünde tesisleştik. Kadın basketbolunda şube kurmayı düşünüyoruz. Bu branşlarda sponsor arayışlarımızı hızlandıracağız” diye konuştu.

BOĞAZA BAYRAK

Süper Lig’e dönen Göztepe, şampiyon olan İstanbul takımlarının yaptığı gibi İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bayrak asacak. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, gerekli görüşmeleri yaptıklarını, yarından itibaren sarı-kırmızılı dev bayraklarının boğazın üzerinde sallanacağını belirtti.

ŞAMPİYONLUK PASTASI

Göztepe yönetimi, İzmir Ticaret Borsası’nın getirdiği şampiyonluk pastasını birlikte kesti. Sarı-kırmızılı ekibi kutlayan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Borsa olarak 2 bin üyemizle Göztepe’nin yanındayız. İzmir’e büyük bir sevinç yaşattılar. Özellikle salon sporlarına destek olmak için proje geliştireceğiz” diye konuştu.