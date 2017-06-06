Göztepe’de Süper Lig coşkusu!

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Antalya Stadı’nda Eskişehirspor’u seri penaltılar sonucunda 4-3 yenip 14 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Göztepe kafilesi İzmir’de büyük coşku yaşadı. Üstü açık otobüsle Güzelyalı’da şampiyonluk turuna çıkan sarı-kırmızılı taraftar bağrına bastı. Takım otobüsünün kulüp binasının önüne gelmesiyle coşku katlanarak arttı. Binlerce taraftar yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, ortalık Şampiyon Göztepe tezahüratlarıyla inledi. Taraftarlara eşlik eden teknik ekip ve oyuncular kazandıkları kupayı da yanlarına alarak Süper Lig mutluluğunu doyasıya yaşadı. Göztepeliler, Teknik Direktör Yılmaz Vural, oyunculardan Halil ve Jahovic’e büyük ilgi gösterdi.