Malatya Stadyumu’nun havadan görünümü

Yapımı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilen Malatya’nın yeni stadyumunun drone ile çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

TOKİ tarafından temeli 2012 yılında atılmasına rağmen işi alan yüklenici firmanın taahhütlerini yerine getiremediği için ikinci bir ihaleyle yeni bir yüklenici firmaya ihale edilen Malatya’nın yeni stadyumu görücüye çıkacağı günü bekliyor. Elektrik, su, cam, mobilya, çevre düzenlemesi, koltuklandırma, çatı kaplaması, saha içi düzenlemesi ve zemin işleri tamamlanan yeni stat yeni sezona hazır durumda.

Bu arada yeni stadın havadan çekilmiş fotoğrafları da görenleri kendine hayran bırakıyor. 27 bin koltuk kapasiteli, alttan ısıtmalı, çift skorboardlı, otopark ve alışveriş mağazaları bulunan dev kompleksin yukarından çekilmiş fotoğrafları büyük beğeni aldı.