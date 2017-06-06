Mehmet Demirkol’dan çok sert Arda Turan tepkisi!

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasını değerlendirdi. Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın orada Bilal Meşe'ye saldırmadığını TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktör Fatih Terim'e saldırdığını iddia etti.

Türkiye Milli Takımı’nın uçağında Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısını NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında yorumladı. Olaya sert tepki gösteren Mehmet Demirkol, Arda Turan’ın bu olayda aslında Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e tepki gösterdiğini iddia etti.

Yıldız futbolcunun normalde milli takımda kadro dışı bırakılması, hatta otele dahi alınmaması gerektiğinin altını çizen Mehmet Demirkol, ancak Volkan Babacan’a ceza veremeyen federasyonun Arda Turan’a da ceza veremediğini söyledi: “Arda, Bilal Meşe’ye saldırmadı aslında orada… Yıldırım Demirören ve Fatih Terim’e yaptı onu. Şu an kadro dışı kalması gerekiyor. Otele bile girmemesi gerekiyordu. Normalde bir daha milli takıma çağrılamaz. Volkan Demirel çağrılmıyor işte. Niye? Kendisine küfür edenlere tepki verdi diye. Ama diğer taraftan da Volkan Babacan eğer gazeteciye saldırdığı için bir maç ceza alıp, ‘zırt' diye Milli Takım'a çağrılırsa, Fatih Terim'in çok yakını olan Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ı da kadro dışı bırakmak çok zorlaşıyor tabii ki. Çünkü konu ilkeler değil. İlkeler üzerinden konuşuyor olsak bunlar çok kolay olur esasında. Gazeteciye saldırıyorsan, dışarıda kalırsın.”

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Bu olayları Fatih Terim ve Arda Turan’a sorduğunda eleştiri aldığını hatırlatan Mehmet Demirkol, hem konuşmayıp hem de olayı yazan gazeteciye saldırmanın akıl almaz bir durum olduğunu belirtti. Mehmet Demirkol, ülkede gazetecilik yapmanın suç olduğunu, kendisine meslektaşlarının “Sen bilmiyor musun ne olduğunu? Neden soru soruyorsun?” şeklinde eleştirildiğini söyledi.: “Bazı gazeteci büyüklerimiz EURO 2016’da Fatih Terim’le Arda Turan için soru sormadılar ‘Onlar baba oğul gibiler, aralarından hallederler’ dediler. Ne oldu? Her hafta röportaj yaptığın Bilal Meşe‘ye Arda Turan saldırdı, ne oldu Şansal Büyüka? Ama bunların nedenleri de ‘Aman olur böyle şeyler’ diyenler. Sonunda ne oldu, duayen gazetecinin boğazına sarıldılar.”

Meslektaşlarına tepki gösteren Demirkol, arabuluculuk yapmaya çalışan “iyi niyetli” gazetecilere hitaben, “Camide imam olun o zaman milleti barıştıracaksanız. Gazetecilik yapmayın. İmam olun, aileleri barıştırın, bayram namazı kıldırın. İşiniz bu olsun. Soru sorana da müsaade edin” dedi.

Demirkol sözlerine şöyle devam etti:

“Babandan büyük birisi var karşında üstelik oturuyor ve boğazını sıkıyorsun. Gençsin, futbolcusun. Bekleyeceğim en son insan Arda. Nasıl olur aklım almıyor. Ben yaparım o yapmaz yani. Bir de yazı yazıyor. Galatasaray armalı fotoğraf. Galatasaray camiasının desteğini almak için. Aklım hayalim almıyor. Arkadaşlarla baktık, prim konuları dışında Bilal Meşe'nin yaptığı bir haberi yok.”

Prim haberleriyle ilgili ek olarak da şunları söyledi: “Prim haberleri nasıl oldu peki? Milli Takım teknik heyeti ve yönetimi bu haberleri sızdırdı kardeşim. Siz de çıkıp konuşmadınız. Arda'ya basın toplantısında sordum ‘Moralin çok bozuk duruyor bunun sebebi ne? Seni ilk defa böyle görüyorum' dedim, basın toplantısında herkesin gözü önünde. ‘Evet, bozuk haklısınız' dedi. Neden? Anlatmıyorsunuz. Anlatın o zaman kardeşim. Hem anlatmayacaksın, hem içine kapanacaksın, ondan sonra da insanlar buldukları haberleri yazdıklarında diyeceksin ki ‘Sen benim şerefime, onuruma saldırdın', Bilal Meşe kimin şerefine, onuruna saldırmıştır bugüne kadar. Yanlış haber yapmıştır, belki de yanlıştır o zaman anlat.”

BİLAL ABİ PEŞİNİ BIRAKMAMALI

“Bilal abinin bu işin peşini bırakmaması lazım. Bilal Meşe bu spor muhabirliğinin duayeni. Bu işin peşini bırakmamalı. Genç muhabirlere örnek olacak. Arda belli ki bırakmayacaki, saldırıyor, açıklama yapıyor.”

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