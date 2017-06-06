Serdar Taşçı Trabzonspor yolcusu

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Trabzonspor, ilk transferini bitirdi. Serdar Taşçı'nın bu hafta içi Trabzon'a gelip imza atması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk yarışı içerisinde olmayı hedefleyen Trabzonspor, ilk transferini bitirmek üzere. Ersun Yanal’ın raporu üzerine savunmayı güçlendirmek için atağa kalkan bordo-mavililer, Serdar Taşçı transferinde sona geldi.

Fanatik’te yer alan habere göre kulübü Spartak Moskova ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunmacıyla prensipte anlaşıldığı oyuncunun bu hafta içi Trabzon’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Deneyimli savunmacı geçen sezon 18 maçta forma giymiş ve takımı ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Kariyerinin büyük bölümünde Stuttgart forması giyen Serdar Taşçı, Almanya Milli Takımı formasını da 12 kez terletti.