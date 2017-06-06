Ufuk Sarıca’dan Fenerbahçe yorumu

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes zaferinin ardınan açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, çok güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Kendi açımızdan müthiş bir maç oldu. Başından sonuna kadar birbiriyle oynamaktan zevk alan, birbirine güvenen bir takım vardı. Kimsenin şans vermediği bir takım olarak adımızı finale yazdırdık. Geçen karşılaşmada da seriyi bitirebilirdik ama sonunda bir şans basketiyle kaybettik. Bugün ise çaldığımız toplarla kolay sayılar bulduk. Kazanma noktasında bu sezon oynadığımız en güzel maçtı diyebilirim. Final serisinde taraftarımızın Akatlar’ı dolduracağına güvenim sonsuz. Seriyi açıkçası süpürdüğümüzü düşünüyorum. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum, imkanlar dahilinde olabildiğince bizi desteklediler. Hırs bizde her maç vardı. Bütün maçları final havasına oynayıp, sezonu ikinci sırada bitirdik” dedi.

“FENERBAHÇE HERKESİN SÖYLEDİĞİ ÜZERE ÇOK FORMDA”

Finalde karşılaşacakları Fenerbahçe’yle ilgili konuşan Sarıca, “Karşımızda THY Avrupa Ligi şampiyonu olmuş bir takım var. Herkesin

söylediği üzere çok formdalar. Bence formdan öte, moralliler. Biz de çok moralliyiz. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

PERASOVIC: BİZDEN DAHA İYİLERDİ

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü mücadelesinde Anadolu Efes’i 91 – 65 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1’e getirerek finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Beşiktaş Sompo Japan’ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş Sompo Japan, özellikle bu gece ve seri boyunca bizden daha iyiydi. Maçla ilgili çok az şey söyleyebilirim. Maç ikinci çeyrekte sonuçlandı diyebilirim. İkinci çeyrekten sonra sahada bir gölge gibiydik. Daha sonra rakibimizin maçı kazanması daha kolay oldu. Son bir aydır bu şekilde kötü oynuyoruz. THY Avrupa Ligi’nde oynadığımız Olympiakos maçında elendikten sonra takım kendisini bulamadı.”

DOĞUŞ BALBAY: “GÖREVİMİZİ İYİ YAPAMADIK”

Anadolu Efes takım kaptanı Doğuş Balbay ise “Özellikle son maç utanç vericiydi. Takım kaptanı olarak da maalesef üzerime düşen görevi yapamadım. Bizi tüm sezon boyunca destekleyen taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Görevimizi iyi yapamadık” şeklinde konuştu.