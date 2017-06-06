Vida’da mutlu son yakın

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katamadığı Dinamo Kiev’in başarılı stoperi Vida’yı imza aşamasına getirdi. Oyuncunun menajeri en geç çarşamba gününü işaret etti.

Şampiyon Beşiktaş, önümüzdeki sezon sağlam bir savunma kurgusu için çalışmalarını hızlandırdı.Bu doğrultuda Dinamo Kiev'in stoperi Domagoj Vida'ya sunduğu teklifte aşama kaydetti. Hırvat oyuncunun takımı ligde şampiyonluğu kaçırınca, Ukrayna kulübünün yöneticilerinin belirlediği 10 milyon Euro'luk rakam yarı yarıya düştü. Siyah-beyazlılardan başka ciddi bir talibi de bulunmayan tecrübeli oyuncu için en son biçilen fiyat 4 milyon Euro. Pazarlıklar bu rakam üzerinden yürütülecek. D.Kiev'in direncini kıran yönetim, 2-3 milyon Euro'ya alışverişi sonlandırmanın hesabını yapıyor. Futbolcunun menajeri Ivan Cvjetkovic, bugün ya da yarın daha net konuşabileceklerini söyledi.

Fikret Orman: Bakarsınız takımı sahadan çekeriz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dünyanın her coğrafyasına yayılmak istediklerini söyleyerek, “İşlerimizden bir tanesi de; 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Dünyanın her coğrafyasına yayılmalıyız” dedi. İlgili Haberi Oku

Vida transferinde bütün kozları eline geçiren Başkan Fikret Orman, futbolcunun sözleşmesinin aralık ayında bitecek olmasını fırsata çevirecek. Ukrayna ekibinin tanınan süre içinde kararını iletmemesi ya da teklif edilen rakama olumlu cevap vermemesi halinde ara transfer dönemi beklenecek.Operasyon bonservis bedelsiz sonuçlandırılacak.