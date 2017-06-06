Vida’da mutlu son yakın

Şampiyon Beşiktaş, önümüzdeki sezon sağlam bir savunma kurgusu için çalışmalarını hızlandırdı.Bu doğrultuda Dinamo Kiev'in stoperi Domagoj Vida'ya sunduğu teklifte aşama kaydetti. Hırvat oyuncunun takımı ligde şampiyonluğu kaçırınca, Ukrayna kulübünün yöneticilerinin belirlediği 10 milyon Euro'luk rakam yarı yarıya düştü. Siyah-beyazlılardan başka ciddi bir talibi de bulunmayan tecrübeli oyuncu için en son biçilen fiyat 4 milyon Euro. Pazarlıklar bu rakam üzerinden yürütülecek. D.Kiev'in direncini kıran yönetim, 2-3 milyon Euro'ya alışverişi sonlandırmanın hesabını yapıyor. Futbolcunun menajeri Ivan Cvjetkovic, bugün ya da yarın daha net konuşabileceklerini söyledi.
Vida transferinde bütün kozları eline geçiren Başkan Fikret Orman, futbolcunun sözleşmesinin aralık ayında bitecek olmasını fırsata çevirecek. Ukrayna ekibinin tanınan süre içinde kararını iletmemesi ya da teklif edilen rakama olumlu cevap vermemesi halinde ara transfer dönemi beklenecek.Operasyon bonservis bedelsiz sonuçlandırılacak.