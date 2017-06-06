Yasin Öztekin: Sneijder bana ilk sene Ronaldo diye sesleniyordu sonra bıraktı

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin, performansını değerlendirirken, şaka ile karışık, Wesley Sneijder'in kendisine ilk sene Ronaldo diye seslendiğini, daha sonra ise bu söylemini bıraktığını söyledi.

Galatasaray’ın bu sezon en golcü isimleri arasında yer alan Yasin Öztekin, ligde 28 maçta attığı 10 golle takımına katkı sağladı. Kötü bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılı takımda inişli çıkışlı bir dönem geçiren Yasin Öztekin, Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’e verdiği özel röportajda Wesley Sneijder’a taş attı.

Daha önce idolünün Ronaldo olduğunu söyleyen Yasin Öztekin, Sneijder’ın da ilk seneler kendisine böyle seslendiğinin altını çizdi. Daha önce ‘Ronaldo mu ben mi göreceğiz’ şeklinde bir röportaj veren Yasin Öztekin, kendisi hakkında yapılan “Avrupa'dan idolünün Ronaldo olduğunu biliyoruz. Bir dönem Sneijder sana öyle sesleniyordu” şeklindeki yoruma gülerek “Evet Sneijder ilk sene öyle seslendi ama sonradan bıraktı” diye esprili bir yanıt verdi.

Galatasaray`dan Sneijder`e tebrik mesajı Galatasaray Kulübü, 130. milli maçına çıkarak Van Der Saar'ın rekorunu egale eden yıldız futbolcusu Wesley Sneijder için tebrik mesajı yayımladı. İlgili Haberi Oku

Bruma’nın gördüğü en yetenekli futbolcu olduğunu altını çizen Yasin Öztekin, Portekizli genç yıldız adayı hakkında şu yorumu yaptı:

“Hem sürat hem de bire birde çok iyi… O tarz pozisyonlar bana da, Podolski'ye de, Sneijder'a da oluyor. Bazen saha içinde serzenişim oluyor ama evde izlerken, ‘Orada yapabileceği fazla bir şey yokmuş' dediğim oluyor. Ayrıca o daha çok genç bir oyuncu kendisini bu konuda da geliştirecektir.”