Arda Turan İstanbul’a geldi

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından kadro dışı bırakılan daha sonra da Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan Arda Turan, İstanbul'a geldi.

A Milli Futbol Takımı’nın Makedonya ile Üsküp’te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan ve kadro dışı bırakıldıktan sonda düzenlediği basın toplantısında milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Arda Turan, Lübliyana’dan İstanbul’a geldi.

Fatih Terim`den Arda Turan açıklaması Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku

Barcelonalı futbolcu, yaşanan olay sonrası Türk Hava Yolları’nın Slovenya Başkenti Lübliyana’dan kalkan TK-1064 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 23.20’de Atatürk Havalimanı’na indi. Kardeşi ve yakın arkadaşları tarafından karşılanan Arda Turan, gazetecilere açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.