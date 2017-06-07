Aykut Kocaman’dan Alex savunması

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, düzenlediği basın toplantısında Alex de Souza ile ilgili açıklama yaptı.

Atiker Konyaspor’dan ayrılıp Fenerbahçe ile anlaşan Aykut Kocaman, geçmişte Alex de Souza’yı gönderdiği için hakkında ‘Yıldız sevmez’ açıklaması yapılmasına anlam veremediğini söyledi.

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“Alex mevzusu nedir anlamadım” diyen Aykut Kocaman, konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Belki de Alex polemiği nedeniyle ‘Aykut Kocaman yıldız sevmez’ lafı yersiz bir şehir efsanesi haline dönüştü. Halbuki biz o dönem Fenerbahçe’de takımı Alex’in etrafına kurduk. Alex en fazla süreyi benim zamanımda almış. Nedir yani bu Alex mevzusu, nedir, kriterleri nedir, anlayabilmek mümkün değil… Sakat olduğu, cezalı olduğu zamanlar dışında hemen hemen bütün maçlarda oynamış, en formda dönemini en yaşlıyken benim zamanımda geçirmiş. Sonra niye bu yakıştırmalar anlayabilmem mümkün değil…

Beni birazcık tanıyanlar şunu bilir, ben yaptığım hatalarla yüzleşirim.. Dolayısıyla şunu anlayamıyorum mesela: Bu yargıyı oluşturan kriterler nedir? Bana ‘Savunma futbolu oynatıyorsun’ da diyorlar.. Ben de diyorum ki 108 maç Fenerbahçe’nin başında çıkmışım.. Bu dönemde 4 büyük takım arasında en fazla gol atan Fenerbahçe olmuş, eğer buysa kriter.. En fazla puan toplayan takım da Fenerbahçe olmuş.. Ve Türkiye’de en fazla yargılanan insan da benim..”