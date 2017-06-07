Bornova Becker destek bekliyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başaran Bornova Becker, ligdeki tek İzmir temsilcisi olacak. Takımın başkanı Volkan Kebir, bu sebeple İzmirli sporseverlerden destek beklediklerini dile getirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ni lider tamamlayan, Play-Off ve dörtlü final maçlarının ardından İzmir'in tek temsilcisi olarak Süper Lig'e yükselen Bornova Becker Spor'un başkanı Volkan Kebir, destek çağrısında bulundu.

2015 yılında Bölgesel Amatör Lig ile başlayan zorlu yolculukta, Türk spor tarihinde benzeri az görülen bir başarı öyküsü yazdıklarını vurgulayan Bornova Becker Spor Başkanı Volkan Kebir, “Oyuncularımız, teknik kadrolarımız, kulüp yönetimi olarak bizler çok büyük bir özveride bulunarak bu gururu İzmir'e yaşattık. Görevimizi layıkıyla yaptık. Şimdi İzmir'in kızlarımıza sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi. Son iki yılda Türkiye'nin pek çok kentinde deplasman maçları oynadıklarını hatırlatan Kebir, rakip takımlara o kentteki tüm dinamiklerinden sahip çıkmasını gıpta ile izlediklerini söyledi.

Volkan Kebir, şu değerlendirmeyi yaptı: “Göztepe ile farklı branşlarda olsa da birkaç gün arayla İzmir'e Süper Lig sevinci yaşattık. Başta kulübü sahiplenen Sayın Başkan Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepe camiasını tebrik ediyoruz. Bizler iki sene boyunca İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Elazığ'da, Adana'da, Mersin'de, Muğla'da ve daha pek çok kentte, kadın basketbol takımlarına nasıl sahip çıkıldığını bizzat yaşayarak deneyimledik. Oysa bizim kızlarımız, bir ‘kadın şehri' olarak bilinen İzmir'in temsilcisi olarak rakiplerimizle kıyaslanmayacak ölçüde mütevazı imkânlarla bu başarı öyküsünü yazdılar. Ordu gibi, Elazığ gibi şehirlerde tribünlerin tamamına yakını dolarken, biz evimizde ortalama 300 kişinin önünde oynadık maçlarımızı. Süper Lig'de rakibimiz olacak Bellona Abdullah Gül Üniversitesi, tüm kentin aynı sportif başarıya kilitlenmesine en müstesna örnektir. Takıma verilen destekleri, basit bir sponsorluk ilişkisi değil, sportif başarıdan bir iş fikri çıkarmak ve katma değer yaratmak olarak görüyorlar. İşin daha düşündürücü yanı, bizler göğsümüzde Mersinli bir firmanın, sırtımızda İstanbullu bir firmanın reklamını taşıdık. Bu durumun İzmir'e yakışmadığını, bu kente sevdalı insanlar olarak ciddi bir özeleştiri yapmamız gerektiğini düşünüyoruz.”

İzmir'in yerel yönetimlerinden iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından sokaktaki vatandaşına kadar herkese ‘bizi yalnız bırakmayın' çağrısını yaptıklarını sözlerine ekleyen Volkan Kebir; takıma sahip çıkılması durumunda İzmir'i kadın basketbolunda bir marka haline getirerek rahatlıkla Avrupa'da temsil edebileceklerini sözlerine ekledi.